കരസേനയിൽ പ്ലസ്ടുകാർക്ക് സൗജന്യ എൻജിനീയറിങ് പഠനം, ജോലി

cancel By വിജി.കെ ശാ​സ്ത്ര​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ർ​ഥ​രാ​യ പ്ല​സ്ടു​കാ​ർ​ക്ക് കരസേനയിൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ട്രി​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ജോ​ലി നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം. അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 2022 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 10 +2 ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ട്രി 47ാമ​ത് കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് ഇ​​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.joinindianarmy.nic.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ -90.

യോ​ഗ്യ​ത: ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മൊ​ത്തം 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പ്ല​സ് ടു/​ത​ത്തു​ല്യ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ജെ.​ഇ.​ഇ (മെ​യി​ൻ) 2021ൽ​ ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 16 1/2-19 1/2 വ​യ​സ്സ്. 2003 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​നു മു​മ്പോ 2006 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നു​ശേ​ഷ​മോ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​രു​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഉ​ള്ള​വ​രാ​ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. മെ​റി​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് (SSB) ബം​ഗ​ളൂ​രു, അ​ല​ഹ​ബാ​ദ്, ഭോ​പാ​ൽ, ക​പൂ​ർ​ത​ല (പ​ഞ്ചാ​ബ്) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​വ്യൂ​വി​ന് ക്ഷ​ണി​ക്കും. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. ഒ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബേ​സി​ക് മി​ലി​ട്ട​റി ട്രെ​യി​നി​ങ് ഗ​യ ഓ​ഫി​സ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ​ ട്രെ​യി​നി​ങ്ങി​ലാ​ണ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ​ഠ​നം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദം സ​മ്മാ​നി​ക്കും. പ​രി​ശീ​ല​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കും. പ​രി​ശീ​ല​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം 56,100 രൂ​പ സ്റ്റെ​പ​ൻ​ഡാ​യി ല​ഭി​ക്കും. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ 56,100-1,77,500 രൂ​പ ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി നി​യ​മി​ക്കും. നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. Show Full Article

Free engineering education and employment for Plus Two students in the Army