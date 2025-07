എൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനം; മുൻനിര റാങ്കുകാരിൽ പകുതി പേർക്കും കേരളത്തിൽ സീറ്റ്​ വേണ്ട

cancel By കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പു​തു​ക്കി​യ സം​സ്ഥാ​ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ പ​കു​​തി പേ​ർ​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ സീ​റ്റ്​​ വേ​ണ്ട. ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ പ​തി​നാ​യി​രം റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ 5480 പേ​രാ​ണ്​ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 5683 പേ​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ നൂ​റ്​ റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ 22 ​പേ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 13 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജ്​ ഓ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങി​ൽ (സി.​ഇ.​ടി) അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ൻ​നി​ര റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും ജെ.​ഇ.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച റാ​ങ്ക്​ നേ​ടു​ക​യും ഐ.​ഐ.​ടി, എ​ൻ.​ഐ.​ടി പോ​ലു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. നീ​റ്റ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്ക്​ നേ​ടി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങി​ൽ മി​ക​ച്ച റാ​ങ്ക്​ നേ​ടി​യ​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സി.​യു.​ഇ.​ടി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സ്​​കോ​ർ നേ​ടി​യ​വ​രും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഫ​ലം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം വീ​ണ്ടും എ​ഴു​താ​നും കാ​ത്തി​രി​ക്കും.

ഇ​തെ​ല്ലാ​മാ​ണ് കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ളം പേ​രെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ദ്യ 500 റാ​ങ്കി​ലെ 162 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​യി​രം റാ​ങ്കി​ൽ 409 പേ​രും ര​ണ്ടാ​യി​രം റാ​ങ്കി​ൽ 990 പേ​രും 5000 റാ​ങ്കി​ൽ 2802 പേ​രു​മാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ​ത്. ആ​ദ്യ 20000 റാ​ങ്കി​ൽ 10553 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 30860 പേ​രാ​ണ്​ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 34568 പേ​രാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ 23751 പേ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ 27021 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത്​ മൊ​ത്തം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന്​ റൗ​ണ്ട്​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ​ Show Full Article

Engineering admissions: Half of top rankers do not want seats in Kerala