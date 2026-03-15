    Posted On
    date_range 15 March 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 8:02 AM IST

    കുസാറ്റിൽ ഇക്കണോമെട്രിക്‌സ് -ഡാറ്റാ സയൻസ് കോഴ്‌സുകൾ; അ​പേ​ക്ഷ മാ​ർ​ച്ച് 25 വ​രെ

    കൊ​ച്ചി: മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല (കു​സാ​റ്റ്) പു​തി​യ പ​ഠ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ബ​ജ​റ്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് വ​ഴി ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം​എ​സ്‌​സി ഇ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മെ​ട്രി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ്( അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം), എം​എ​സ്‌​സി ഇ​ക്ക​ണോ​മെ​ട്രി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ( ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം)​എ​ന്നീ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1. ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം​എ​സ്‌​സി ഇ​ക്ക​ണോ​മെ​ട്രി​ക്‌​സ് & ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ്: ഈ ​വ​ർ​ഷം ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴ്സി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് സ്ട്രീ​മു​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ പ്ല​സ് ടു ​പാ​സ്സാ​യ​വ​ർ​ക്കും ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ ബി​എ​സ്‌​സി ബി​രു​ദ​വും, അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം​എ​സ്‌​സി ബി​രു​ദ​വും ല​ഭി​ക്കും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണിം​ഗ്, കോ​ഡിം​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഈ ​കോ​ഴ്‌​സി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    2. എം​എ​സ്‌​സി ഇ​ക്ക​ണോ​മെ​ട്രി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി: ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ്, കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫി​ൻ​ടെ​ക്, പോ​ളി​സി അ​നാ​ലി​സി​സ്, ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ബാ​ങ്കിം​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കോ​ഴ്‌​സ് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    കു​സാ​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​മ​ൺ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റ് (കു​സാ​റ്റ് കാ​റ്റ്) വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ​പ​രി​ജ്ഞാ​നം, ത​ർ​ക്ക​ശേ​ഷി, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ. മാ​ർ​ച്ച് 25 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്: admissions.cusat.ac.in. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

    News Summary - Econometrics-Data Science courses at CUSAT; Applications open till March 25
