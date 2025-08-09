Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightഡോ​ക്ട​ർ,...
    Career News
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:45 AM IST

    ഡോ​ക്ട​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ...; സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ഡോ​ക്ട​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ...; സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    cancel

    ● അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സ​ർ​ജ​ൻ/​കാ​ഷ്വ​ൽ​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ: ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ൽ ഈ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 177/2025 പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 63,700-1,23,700 രൂ​പ.

    യോ​ഗ്യ​ത: എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബി​രു​ദ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-42 വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ജൂ​ലെ 31ലെ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​സ​റ്റി​ലും www.keralapsc.gov.in/notification ലി​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പി.​എ​സ്.​സി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന റാ​ങ്ക്‍ലി​സ്റ്റി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ പ്രാ​ബ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ സോ​ഫ്റ്റ് കോ​പ്പി പ്രി​ന്റെ​ടു​ത്ത് റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ● അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ (സി​വി​ൽ): കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 180/2025 പ്ര​കാ​രം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് പി.​എ​സ്.​സി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 55,200-1,15,300 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദം/​ത​ത്തു​ല്യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21-40. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്.

    ● എ​ക്​​സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ (ട്രെ​യി​നി): എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ (ട്രെ​യി​നി) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. നി​ല​വി​ൽ ആ​റ് ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 187/2025), ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 43,400-91,200 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: ബി.​എ/​ബി.​എ​സ്‍സി/​ബി.​കോം ബി​രു​ദം/​ത​ത്തു​ല്യം. ശാ​രീ​രി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ: ഉ​യ​രം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 165 സെ.​മീ​റ്റ​ർ (എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 160 മ​തി), നെ​ഞ്ച​ള​വ് 81​ സെ.​മീ., വി​കാ​സം അ​ഞ്ച് സെ.​മീ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​രം 152 സെ.​മീ. (എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 150 മ​തി). ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി, ആ​രോ​ഗ്യം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 19-31 വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ര​ല്ല. വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി യോ​ഗ്യ​ത മ​തി.

    കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത പ​രീ​ക്ഷ ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. എ​ക്​​സൈ​സ് വ​കു​പ്പി​ലെ നി​ശ്ചി​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ, എ​ക്സൈ​സ് പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ/​വു​മ​ൺ​സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 188/2025 പ്ര​കാ​രം പി.​എ​സ്.​സി ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. യോ​ഗ്യ​ത: ബി.​എ/​ബി.​എ​സ്‍സി/​ബി.​കോം ത​ത്തു​ല്യം. വി​മു​ക്ത ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/​ത​ത്തു​ല്യ യോ​ഗ്യ​ത മ​തി​യാ​കും. ശാ​രീ​രി​ക ​േയാ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 19-45 വ​യ​സ്സ്. സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ● റേ​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഗ്രേ​ഡ് 2: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 191/2025) ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 35,600-75,400 രൂ​പ. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ​. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം. യോ​ഗ്യ​ത പ്ല​സ്ടു​/​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റേ​ഡി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഡി​പ്ലോ​മ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റേ​ഡി​യോ ഡ​യ​​ഗ്നോ​സി​സ് ആ​ൻ​ഡ് റേ​ഡി​യോ​ള​ജി തെ​റ​പ്പി ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡി​പ്ലോ​മ. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ബി.​എ​സ്‍സി എം.​ആ​ർ.​ടി ബി​രു​ദം. കേ​ര​ള പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-36. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്.

    ● ബീ ​കീ​പ്പി​ങ് ഫീ​ൽ​ഡ്മാ​ൻ: കേ​ര​ള ഖാ​ദി ആ​ൻ​ഡ് വി​ല്ലേ​ജ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ 26 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ. (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 194/2025) ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 26,500-60,700 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/​ത​ത്തു​ല്യം. അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ബീ ​കീ​പ്പി​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-36. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്.

    ● പ്യൂ​ൺ/​വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 196/2025) കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 49. ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 24,500-42,900 രൂ​പ. ​യോ​ഗ്യ​ത: ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ജ​യം. കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ​യി​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം വേ​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-50.

    ● ബീ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ: വ​നം​വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല (ആ​ല​പ്പു​ഴ ഒ​ഴി​കെ) ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം (കാ​റ്റ​ഗ​റി 211/2025). ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 27,900-63,700 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: പ്ല​സ് ടു/​ത​ത്തു​ല്യം. ഉ​യ​രം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 168 സെ.​മീ​റ്റ​ർ, നെ​ഞ്ച​ള​വ് 81 സെ.​മീ​റ്റ​ർ, വി​കാ​സം 5 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ. വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​യ​രം 157 സെ.​മീ​റ്റ​ർ. മ​തി. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശാ​രീ​രി​ക യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ട്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 19-30. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്.

    ● ബൈ​ൻ​ഡ​ർ ​േഗ്ര​ഡ് 2: അ​ച്ച​ടി വ​കു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തും. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പ​രും 42, കോ​ട്ട​യം 3, എ​റ​ണാ​കു​ളം 13, പാ​ല​ക്കാ​ട്-3, വ​യ​നാ​ട് 1, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 1, ക​ണ്ണൂ​ർ 1, (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 216/2025). ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 26,400-60,700 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/​ത​ത്തു​ല്യം.​പ്രി​ന്റി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഡി​പ്ലോ​മ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബു​ക്ക് ബൈ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​ൽ കെ.​ജി.​ടി.​ഇ/​എം.​ജി.​ടി.​ഇ ലോ​വ​ർ/​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ പ്രി​ന്റി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-36. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.keralapsc.gov.in/notification പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Government of KeralaCareer And Education Newsjob Vacanciesgovernment sector
    News Summary - Doctor, Engineer, Excise Inspector...; Many vacancies in government departments
    Similar News
    Next Story
    X