Madhyamam
    3 Sept 2025 10:23 AM IST
    3 Sept 2025 10:23 AM IST

    പ​വ​ർ ഗ്രി​ഡി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ക​രാ​ർ നി​യ​മ​നം

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    പ​വ​ർ ഗ്രി​ഡി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ക​രാ​ർ നി​യ​മ​നം
    പ​വ​ർ ഗ്രി​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ​യും ഫീ​ൽ​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ​മാ​രെ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു. ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ/​ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് നി​യ​മ​ന​മെ​ങ്കി​ലും പ്രോ​ജ​ക്ട് തീ​രും​വ​രെ​യോ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം വ​രെ​യോ സേ​വ​ന കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: ഫീ​ൽ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ- ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ 532 സി​വി​ൽ 198. ഫീ​ൽ​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ: ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ 535, സി​വി​ൽ193, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ 85. ആ​കെ 1543 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക​ത്തി​ൽ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി അ​ട​ങ്ങി​യ തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല ര​ണ്ടി​ൽ 61 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    യോ​ഗ്യ​ത: ഫീ​ൽ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ത​സ്തി​ക​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ഫു​ൾ​ടൈം ബി.​ഇ, ബി.​ടെ​ക്, ബി.​എ​സ്‍സി എ​ൻ​ജീ​നി​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദം. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം വേ​ണം. ഫീ​ൽ​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ഫു​ൾ​ടൈം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​പ്ലോ​മ​യും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വും. ഉ​യ​ർ​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 17.09.2025ൽ 29 ​വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ക​ളു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.powergrid.in/en ൽ ​ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ത​ല​ത്തി​ൽ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. വാ​ർ​ഷി​ക ശ​മ്പ​ളം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്ക് 8.9 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ​ക്ക് 6.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ്.

