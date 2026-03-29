‘എസ്.എസ്.ബി’യിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ, എച്ച്.സി, എസ്.ഐ ഒഴിവുകൾ

‘എസ്.എസ്.ബി’യിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ, എച്ച്.സി, എസ്.ഐ ഒഴിവുകൾtext_fields
സശസ്ത്ര സീമാബൽ (എസ്.എസ്.ബി) താഴെ കാണുന്ന തസ്തികകളിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ കീഴിലുള്ള സായുധ പൊലീസ് സേനാ വിഭാഗമാണിത്. വിവിധ തസ്തികകളിലായി 1194 ഒഴിവുകളുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം https://recruitment.ssb.gov.in, https://ssb.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും.
⊿കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രേഡുകൾ, ഒഴിവുകൾ)- വെറ്ററിനറി 34, ഡ്രൈവർ 553 (പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം), ഗാർഡനർ 41, വാട്ടർ കാരിയർ -5, കോബ്ലർ 25, ട്രെയിലർ 41, വാഷർമാൻ 74, ബാർബർ 43, വെയിറ്റർ 3, കാർപന്റർ 7, നഴ്സിങ് ഓർഡേർളി-1 (ആകെ 827 ഒഴിവുകൾ), ശമ്പളനിരക്ക് 21,700-69,100 രൂപ. യോഗ്യത- എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഒന്ന്/രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഡ്രൈവർ തസ്തികക്ക് എസ്.എസ്.എൽ.സിയും പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും വേണം.
പ്രായപരിധി 18-23/25/27 വയസ്സ്. ഫിസിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുണ്ടായിരിക്കണം.
⊿ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ: ഒഴിവുകൾ -സ്റ്റിവാർഡ്-2, കമ്യൂണിക്കേഷൻ 197, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 29, വെറ്ററിനറി 5 (ആകെ 233), ശമ്പളനിരക്ക് 25,500-81,100 രൂപ. യോഗ്യത- സ്റ്റിവാർഡ്- പ്ലസ്ടുവും അംഗീകൃത കാറ്ററിങ് ഡിപ്ലോമയും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും, കമ്യൂണിക്കേഷൻ- ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് വിഷയങ്ങളോടെ പ്ലസ്ടുവും ഇ.സി/സി.എസ്/ഐ.ടിയിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമയും.
എച്ച്.സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ- എസ്.എസ്.എൽ.സിയും രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. ഒരുവർഷത്തെ ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിൽ യോഗ്യത നേടണം. എച്ച്.സി വെറ്ററിനറി- സയൻസ്, ബയോളജി വിഷയങ്ങളോടെ പ്ലസ്ടുവും വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ്/അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമയും. പ്രായപരിധി -18-27.
⊿ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ- ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് 30, ഫിസിയോതെറപ്പി അസിസ്റ്റന്റ് 12, നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് കം മെഡിക് 34 (ആകെ 76 ഒഴിവുകൾ). ശമ്പളനിരക്ക് 25,500-81,100 രൂപ (നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റിന് 21,700-69,100 രൂപ).
യോഗ്യത: എച്ച്.സി ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്- ബയോളജി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്ലസ്ടുവും ഏകവർഷ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് കോഴ്സ് പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
എച്ച്.സി ഫിസിയോതെറപ്പി അസിസ്റ്റന്റ്- പ്ലസ്ടുവും ഏകവർഷ ഫിസിയോതെറപ്പി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
എച്ച്.സി നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്- എസ്.എസ്.എൽ.സിയും അംഗീകൃത ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. പ്രായപരിധി -18-17 വയസ്സ്.
⊿അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എ.എസ്.ഐ)- റേഡിയോഗ്രാഫർ 3, ഫാർമസിസ്റ്റ് 2, ഓപറേഷൻ തിയറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ -1, ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ 1 (ആകെ 7 ഒഴിവ്). ശമ്പളനിരക്ക് 29,200-92,300 രൂപ. യോഗ്യത: പ്ലസ്ടുവും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമയും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. പ്രായപരിധി 18-27 വയസ്സ്.
⊿സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്.ഐ)- സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് -10, പയനിയർ -21, കമ്യൂണിക്കേഷൻ -21 (ആകെ 51 ഒഴിവുകൾ). ശമ്പളനിരക്ക് 35,400-1,12,400 രൂപ. യോഗ്യത: സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്- പ്ലസ്ടുവും ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറിയിൽ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമയും നഴ്സിങ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എസ്.ഐ പയനിയർ- സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം; എസ്.ഐ കമ്യൂണിക്കേഷൻ- ബി.ഇ/ബി.ടെക് (ഇ.ഡി/സി.എസ്./ഐ.ടി)/ബി.എസ് സി (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്). പ്രായപരിധി 30.
എല്ലാ തസ്തികകളുടെയും വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സെലക്ഷൻ നടപടികളും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫീസ്- 100 രൂപ (സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികക്ക് 200 രൂപ). വനിതകൾക്കും എസ്.സി/എസ്.ടി/വിമുക്ത ഭടന്മാർ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നവർക്കും ഫീസില്ല. ഓൺലൈനിൽ ഏപ്രിൽ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഒരു തസ്തികക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്.
സെലക്ഷൻ: ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരിശോധന, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ, സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും പുറത്തും ജോലിചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
