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കോസ്റ്റ്ഗാർഡിൽ നാവിക്, യാന്ത്രിക്; 365 ഒഴിവുകൾ അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ 21നകംtext_fields
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News Summary - Coast Guard Recruitment 2027
ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നാവിക്, യാന്ത്രിക് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എൻറോൾഡ് പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ 21 വൈകുന്നേരം 5.30 മണിവരെ സ്വീകരിക്കും. ആകെ 365 ഒഴിവുകളുണ്ട്.
തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും
- സി.ജി.ഇ.പി.ടി 01/ 27 ബാച്ചിൽ നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി): അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 21,700 രൂപ. ഒഴിവുകൾ: പുരുഷന്മാർ-117. വനിതകൾ- 13.
- യാന്ത്രിക് (പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം): അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 29,200 രൂപ. മെക്കാനിക്കൽ: 28 ഇലക്ട്രിക്കൽ: 23. ഇലക്ട്രോണിക്സ്: 9.
- സി.ജി.ഇ.പി.ടി 02/ 27 ബാച്ചിൽ നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 21700 രൂപ. ഒഴിവുകൾ: പുരുഷന്മാർ - 117, വനിതകൾ - 13.
- നാവിക് (ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ച്-പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം)- 25, ഹൈജീനിസ്റ്റ്-20. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 21700. നിശ്ചിത ഒഴിവുകൾ എസ്.സി/ എസ്.ടി, ഒ.ബി.സി, ഇ.ഡബ്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി-പുരുഷന്മാർ) തസ്തികകളിലേക്ക് മേഖലാസ്ഥാനത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ. കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ് ദക്ഷിണമേഖലയിൽപെടും.
- നാവിക് (ജി.ഡി-വനിതകൾ), യാന്ത്രിക്, നാവിക് (ഡി.ബി), ഹൈജീനിസ്റ്റ് തസ്തകകളിലേക്ക് അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
യോഗ്യത
- നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി)- മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് വിഷയങ്ങളോടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി / പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യ ബോർഡ് പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
- നാവിക് (ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ച്) - പത്താംക്ലാസ് /എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യ ബോർഡ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
- ഹൈജീനിസ്റ്റ്- എസ്.എസ്.എൽ.സി /മെട്രിക്കുലേഷൻ /തത്തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- യാന്ത്രിക് -എസ്.എസ്.എൽ.സി /തത്തുല്യം + ഇലക്ട്രിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ (റേഡിയോ /പവർ) എഞ്ചിനീയറിങിൽ 3/4 വർഷ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ /തത്തുല്യം.
വിശദവിവരങ്ങൾ: https://ssc.gov.in/
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