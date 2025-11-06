Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:20 AM IST

    ‘മിൽമ’യിൽ 338 ഒഴിവുകൾ; ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ‘മിൽമ’യിൽ 338 ഒഴിവുകൾ; ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    മി​ൽ​മ’ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ ക്ഷീ​രോ​ൽ​പാ​ദ​ക യൂ​നി​യ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ലേ​ക്ക് വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://www.milma.com/ൽ ​ല​ഭി​ക്കും. ത​സ്തി​ക, ശ​മ്പ​ളം, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ, സം​വ​ര​ണം, യോ​ഗ്യ​ത, മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സ്ഥി​രം നി​യ​മ​ന​മാ​ണ്. ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളും ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ചു​വ​ടെ- ആ​കെ 338 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മേ​ഖ​ല: അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ -മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ-3, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ-3, അ​സി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ-7, അ​സി. ഡെ​യ​റി ഓ​ഫി​സ​ർ-15, അ​സി. എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി ഓ​ഫി​സ​ർ-2, അ​സി. ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ-4, അ​സി. വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ-4, ജൂ​നി​യ​ർ സി​സ്റ്റം​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ-2, സി​സ്റ്റം സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ-2, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ്-3, ജൂ​നി​യ​ർ സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ (പി.​ആ​ൻ​ഡ്.​ഐ)-23, ജൂ​നി​യ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -12, ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രേ​ഡ്-2, ബോ​യി​ല​ർ-4, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്-4, എം.​ആ​ർ.​എ.​സി-4, ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ-5, ലാ​ബ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -4, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -3, ഡ്രൈ​വ​ർ കം ​ഓ​ഫി​സ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റ് ഗ്രേ​ഡ്-2-1, പ്ലാ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഗ്രേ​ഡ് 3-93

    മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല: അ​സി.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ- മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ-2, അ​സി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ-4, അ​സി.​ഡെ​യ​റി ഓ​ഫി​സ​ർ-7, അ​സി.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി ഓ​ഫി​സ​ർ-1, അ​സി. ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ-3, അ​സി. ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ-1, അ​സി. വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ-1, അ​സി. പ​ർ​ച്ചേ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ-3, അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ-​ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ-1, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ-1, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ-1, അ​സി. ഡെ​യ​റി ഓ​ഫി​സ​ർ-​പ്രോ​ജ​ക്ട്-4, സി​സ്റ്റം സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ-5, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ-3, ജൂ​നി​യ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -24, ജൂ​നി​യ​ർ സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ (പി.​ആ​ൻ​ഡ്. ഐ)-10, ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -1, ലാ​ബ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -4, ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രേ​ഡ്-2-​എം.​ആ​ർ.​എ.​സി-4, ഇ​ല​ക്​​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ-9, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്-3, ബോ​യി​ല​ർ/ ഫി​റ്റ​ർ-1, പ്ലാ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്-47.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മി​ൽ​മ​യി​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​തെ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വേ​ണം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

