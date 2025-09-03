Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightബി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ൽ...
    Career News
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:14 AM IST

    ബി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ൽ ഹെ​ഡ്കോ​ൺ​​സ്റ്റ​ബ്ൾ; റേ​ഡി​യോ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ/​മെ​ക്കാ​നി​ക് ത​സ്തി​ക​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    • ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 1121
    • ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ai created image
    cancel
    camera_altഎ.ഐ ചിത്രം

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് ഹെ​ഡ്കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബ്ൾ (റേ​ഡി​യോ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ/​റേ​ഡി​യോ മെ​ക്കാ​നി​ക്) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 25,500 -81,100 രൂ​പ. ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത, റേ​ഷ​ൻ മ​ണി, അ​ല​വ​ൻ​സ്, സ്​​പെ​ഷ​ൽ കോ​മ്പ​ൻ​സേ​റ്റ​റി അ​ല​വ​ൻ​സ്, ഡ്ര​സ് അ​ല​വ​ൻ​സ്, സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത, പെ​ൻ​ഷ​ൻ മു​ത​ലാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​വും ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​ന​വും അ​ട​ക്കം ആ​കെ 1121 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ വി​മു​ക്ത​ട​ന്മാ​ർ​ക്കും ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സം​വ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​വും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://reclt.bsf.gov.in, https://bsf.gov.in/recruitment എ​ന്നീ സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ.

    യോ​ഗ്യ​ത: ഹെ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബ്ൾ-​റേ​ഡി​യോ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ത​സ്തി​ക​ക്കും റേ​ഡി​യോ മെ​ക്കാ​നി​ക് ത​സ്തി​ക​ക്കും ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൊ​ത്തം 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ പ്ല​സ് ടു/​ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​കണം.

    റെ​ഗു​ല​ർ പ​ഠനമായിരിക്കണം.. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി റേ​ഡി​യോ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ/​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ്/​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡേ​റ്റ പ്രി​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ/ ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ/ ഫി​റ്റ​ർ/ ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​സ്റ്റം മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ്/ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്വി​പ്മെ​ന്റ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ്/ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​ർ/ നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ/ മെ​ക്കാ​ട്രോ​ണി​ക്സ്/ ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ​ട്രേ​ഡി​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ അം​ഗീ​കൃ​ത ഐ.​ടി.​ഐ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​രം 168 സെ.​മീ​റ്റ​റും നെ​ഞ്ച​ള​വ് 80-85 സെ.​മീ​റ്റ​റും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 157 സെ.​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​രം മ​തി​യാ​കും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ,ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-25 വ​യ​സ്സ്

    അ​പേ​ക്ഷ/​പ​രീ​ക്ഷ​ഫീ​സ്: ജ​ന​റ​ൽ, ഒ.​ബി.​സി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ ത​സ്തി​ക​ക്ക് 100 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്കും ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റും ഫീ​സി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ വി​ലാ​സം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം: The Inspector General, CEDCO BSF Bangalore, AFS Yalahanka, Bangalore-560063.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന, കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത പ​രീ​ക്ഷ. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രീ​ക്ഷ. മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്/​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഡി​ക്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ഗ്രാ​ഫ് റീ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് (റേ​ഡി​യോ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ത​സ്തി​ക​ക്ക് മാ​ത്രം), വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BSFRECRUITMENTCareer News
    News Summary - BSF Head Constable RO and RM Recruitment 2025
    Similar News
    Next Story
    X