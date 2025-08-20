Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    date_range 20 Aug 2025 8:09 PM IST
    20 Aug 2025 8:09 PM IST

    പ്ലസ്ടു യോഗ്യതയുണ്ടോ? ബി.എസ്.എഫിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളാകാം; 1121 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    പ്ലസ്ടു യോഗ്യതയുണ്ടോ? ബി.എസ്.എഫിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളാകാം; 1121 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബി.എസ്.എഫ്) ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലെ 1121 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (റേഡിയോ ഓപറേറ്റർ) -910, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (റേഡിയോ മെക്കാനിക്) -211 എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസരം.

    യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട 12-ാം ക്ലാസ് വിജയം. അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസും റേഡിയോ ആൻഡ് ടി.വി/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ എന്നിവയിലൊന്നിൽ ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും. അപേക്ഷകർക്ക് നിർദിഷ്ട ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ വേണം.

    പ്രായം: 18-25. ഒ.ബി.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്നും എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും വർഷത്തെ ഇളവ് ലഭിക്കും. പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
    ശമ്പളം: 25,500 - 81,100 രൂപ

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരിശോധന, എഴുത്തുപരീക്ഷ, വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത എഴുത്തുപരീക്ഷക്ക് രണ്ട് ഘട്ടമുണ്ടായിരിക്കും.

    അപേക്ഷ: rectt.bsf.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. വനിതകൾക്കും പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്കും ഫീസില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം കാണുക.

    TAGS:BSFJob opportunity
