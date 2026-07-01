ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ; വിവിധ തസ്തികകളിൽ 899 ഒഴിവുകൾ

ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ; വിവിധ തസ്തികകളിൽ 899 ഒഴിവുകൾtext_fields
കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ബി.ആർ.ഒ) അതിന്റെ ജനറൽ റിസർച് എൻജിനീയർ കോഴ്സുകളുടെ (പരസ്യ നമ്പർ 01/2026) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം. അപേക്ഷാഫീസ് 50 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല.
തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും: ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ -42, ഹിന്ദി ടൈപ്പിസ്റ്റ് -10, സ്റ്റോർ കീപ്പർ (ടെക്നിക്കൽ) -300, ഓപറേറ്റർ കമ്യൂണിക്കേഷൻ -261, എസ്കവേറ്റിങ് മെഷിനറി ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ് -207), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ -79 (ആകെ 899 ഒഴിവുകൾ). എസ്.സി/എസ്.ടി/ ഒ.ബി.സി/ ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിമുക്തഭടന്മാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത ഒഴിവുകൾ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
യോഗ്യത: ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ-ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ പ്ലസ്ടുവും ആർക്കിടെക്ചർ/ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ് ട്രേഡിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ) രണ്ടുവർഷത്തെ നാഷനൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ഒരുവർഷത്തെ പ്രാദേശിക പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
ഹിന്ദി ടൈപ്പിസ്റ്റ്: പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യം, ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ് സ്പീഡ് മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കിൽ കുറയരുത്.(കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 9000 കെ.ഡി.പി.എച്ച്). സ്റ്റോർ കീപ്പർ (ടെക്നിക്കൽ)- പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യം, സ്റ്റോർ കീപ്പിങ് (വെഹിക്കിൾസ്/എൻജിനീയറിങ് എക്വിപ്മെന്റ്സ്) പരിജ്ഞാനം. മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.
ഓപറേറ്റർ (കമ്യൂണിക്കേഷൻ): മെട്രിക്കുലേഷൻ/എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം, വയർലെസ് ഓപറേറ്റർ/റേഡിയോ മെക്കാനിക് ട്രേഡ്/ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ഓപറേറ്റർ എസ്കവേറ്റിങ് മെഷിനറി: മെട്രിക്കുലേഷൻ/എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം, ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോസർ, എസ്കവേറ്റർ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും ആറുമാസത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ ഓപറേറ്റർ എസ്കവേറ്റിങ് മെഷിനറി ക്ലാസ് -2 പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ: മെട്രിക്കുലേഷൻ/എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം, ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ്/ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം/തത്തുല്യം.
പ്രായപരിധി 18-27 വയസ്സ്. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി വിമുക്ത ഭടന്മാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.
അപേക്ഷ: നിർദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ നിർദേശാനുസരണം തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ നിശ്ചിത ഫീസോടുകൂടി The Commandant, GREF Centre, Dighi Camp, Pune-411015 എന്ന വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റൽ വഴി ജൂലൈ നാലിനുമുമ്പ് ലഭിക്കണം. എഴുത്തുപരീക്ഷ, കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ, വൈദ്യപരിശോധന രേഖകളുടെ പരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കിയാണ് നിയമനം. അപേക്ഷാഫോറവും വിശദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനവും ശമ്പളമടക്കമുള്ള സേവനവേതന വ്യവസ്ഥകളും www.bro.gov.inൽ.
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