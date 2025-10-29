Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    date_range 29 Oct 2025 9:13 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 9:13 AM IST

    ‘ബെ​ൽ’ പ്രൊ​ബേ​ഷ​ണ​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ തേ​ടു​ന്നു

    • അ​വ​സ​രം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ​ക്ക്
    • ന​വം​ബ​ർ 14 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ‘ബെ​ൽ’ പ്രൊ​ബേ​ഷ​ണ​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ തേ​ടു​ന്നു
    കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഭാ​ര​ത് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബെ​ൽ) പ്രൊ​ബേ​ഷ​ണ​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ റി​​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​കെ 340 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്. (ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്- 175, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ -109, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്-42, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ-14). ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 40,000-1,40,000 രൂ​പ (ഏ​ക​ദേ​ശം 13 ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ർ​ഷി​ക ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കും.) നി​ശ്ചി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ, എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യോ​ഗ്യ​ത: ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ബി.​ഇ, ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദം. എ.​എം.​ഐ.​ഇ/​എ.​എം.​ഐ.​ഇ.​ടി.​ഇ/​ജി.​ഐ.​ഇ.​ടി.​ഇ ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി: 1.10.2025 ൽ 25 ​വ​യ​സ്സ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/ വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം, ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ ക്രീ​മി​ലെ​യ​റി​ന് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.bel-india.in/careers ൽ. ​അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് നി​കു​തി​യ​ട​ക്കം 1180 രൂ​പ. എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 14 രാ​ത്രി 11.59 മ​ണി​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രീ​ക്ഷ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 85 മാ​ർ​ക്ക്, 15 മാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വെ​യി​റ്റേ​ജ് ന​ൽ​കി മെ​രി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് നി​യ​മ​നം. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​​ക്കോ​ട് പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ചെ​ന്നൈ, ന​വി മും​ബൈ, പു​ണൈ, ഗ​സി​യാ​ബാ​ദ് മു​ത​ലാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ബെ​ൽ യൂ​നി​റ്റ്/ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലാ​വും നി​യ​മ​നം.

