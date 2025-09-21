ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നേടാം; ശമ്പളം 1,20,000

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നേടാം; ശമ്പളം 1,20,000text_fields
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ. ഒക്ടോബർ 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് bankofbaroda.bank.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
യോഗ്യത:
ചീഫ് മാനേജർ- ഇൻവെസ്റ്റർ റിലേഷൻസ്(2 പോസ്റ്റ്)
പ്രായം: ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം. സി.എ, എം.ബി.എ/ ഐ.ഐ.എം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.
പ്രവൃത്തി പരിചയം: ഇൻവെസ്റ്റർ റിലേഷൻ/ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ ഗവേഷണത്തിൽ 8 വർഷത്തെ പരിചയം
ശമ്പളം: 1,02,300-1,20,940 രൂപയാണ് ശമ്പളം
മാനേജർ-ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് ഓപ്പറേഷൻ(14 ഒഴിവ്)
പ്രായം:24-34
യോഗ്യത: ബിരുദം: ഐ.ഐ.ബി.എഫ് ഫോറെക്സ്, സി.ഡി.സി.എസ്, അല്ലെങ്കിൽ സി.ഐ.ടി.എഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന
പ്രവൃത്തി പരിചയം: ബാങ്കുകളിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ 2 വർഷം
ശമ്പളം: 64,820-93,960
സീനിയർ മാനേജർ- ഫോറെക്സ് അക്യുസിഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്(5 പോസ്റ്റ്)
പ്രായം: 29-39
യോഗ്യത: ബിരുദം+ ഫുൾ ടൈം. എം.ബി.എ/ സെയിൽസ്/മാർക്കറ്റിങ്/ ഫിനാൻസ്/ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് എന്നിവയിൽ പി.ജി.ഡി.എം
പ്രവൃത്തി പരിചയം: 5 വർഷം ബാങ്കിലും 3 വർഷം ട്രേഡ് ഫിനാൻസിലും പ്രവൃത്തി പരിചയം. ഫോറെക്സ് ട്രേഡ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന
ശമ്പളം: 85,920-1,05,280
താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
