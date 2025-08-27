Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightഎൽ.ഐ.സിയിൽ അസി....
    Career News
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:06 AM IST

    എൽ.ഐ.സിയിൽ അസി. എൻജിനീയർ, അസി. അഡ്മിൻ ഓഫിസർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓൺലൈനിൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം
    എൽ.ഐ.സിയിൽ അസി. എൻജിനീയർ, അസി. അഡ്മിൻ ഓഫിസർ
    cancel
    camera_alt

    Life Insurance Corporation of India

    ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽ.ഐ.സി) താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

    • അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ: സിവിൽ, ഒഴിവുകൾ-50, ഇലക്ട്രിക്കൽ- 31.

    യോഗ്യത: ബി.ഇ/ബി.ടെക് (സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ), ബഹുനില കെട്ടിട നിർമാണ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്ലാനിങ്, എക്സിക്യൂഷൻ ജോലികളിൽ മൂന്നുവർഷം പരിചയം. പ്രായം 21-30.

    • അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ (സ്​പെഷലിസ്റ്റ്): ഒഴിവുകൾ- 410.

    ഓരോ തസ്തികയിലും ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ

    1. ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് (സി.എ)-30 യോഗ്യത: ബിരുദവും ‘സി.എ’ അസോസിയേറ്റ് മെംബർഷിപ്പും, പ്രായപരിധി 21-32 വയസ്സ്.
    2. കമ്പനി സെക്രട്ടറി-10, യോഗ്യത: ബിരുദവും ‘സി.എസ്’ ക്വാളിഫൈഡ് മെംബർഷിപ്പും. പ്രായം 21-30.
    3. ആക്ച്യൂറിയൽ -30, യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വറീസ് യു.കെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആറ് പേപ്പറുകൾ പാസാവുകയും വേണം. പ്രായം 21-30.
    4. ഇൻഷുറൻസ് സ്​പെഷലിസ്റ്റ്- 310, യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ പ്രഫഷനൽ (ഫെലോഷിപ്) യോഗ്യതയും അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കുറയാതെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയവും. പ്രായം 21-30.
    5. ലീഗൽ- 30, യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ നിയമബിരുദവും അഭിഭാഷകർ/ലോ ഓഫിസർ ആയി രണ്ടുവർഷത്തിൽ കുറയാതെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. പ്രായം 21-32. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം www.licindia.in/careersൽ ലഭിക്കും.

    അപേക്ഷ ഫീസ് -700 രൂപ, എസ്.സി/എസ്.ടി/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 85 രൂപ. ജി.എസ്.ടിയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. 88,635-1,69,025 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിലാണ് നിയമനം. പ്രതിമാസം ഏകദേശം 1,26,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career And Education NewsAssistant EngineerLife Insurance Corporation
    News Summary - Asst. Engineer, Asst. Admin Officer at LIC
    Similar News
    Next Story
    X