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    കമ്പനികൾ കാമ്പസുകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമനം നിർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ.ഐ.എസ്‌.സി ബംഗളൂരുവിലെ പ്രൊഫസർ ചോദിക്കുന്നു

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    കമ്പനികൾ കാമ്പസുകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമനം നിർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ.ഐ.എസ്‌.സി ബംഗളൂരുവിലെ പ്രൊഫസർ ചോദിക്കുന്നു
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    അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനികൾ കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc) ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു പ്രഫസർ. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഐ.ഐ.എസ്‌.സിയിലെ പ്രഫസറായ ഡോ. പ്രതോഷ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

    കോഡിങ്, ഡാറ്റാ വിശകലനം ചെയ്യൽ, റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, ഗവേഷണത്തിൽ സഹായിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയും. കമ്പനികൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ മുമ്പ് ജൂനിയർ ജീവനക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന പല ജോലികൾക്കും പഴയതുപോലെ അത്രയും ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം വന്നേക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന വഴിയായി കാലങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റിനെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

    പ്രഫസർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ലളിതമെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. യുവ ഉദ്യോഗാർഥികളെ തേടി കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ സർവകലാശാലകളിൽ എത്തുന്നത് നിർത്തിയാൽ സർവകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും?

    എ.ഐ എൻട്രി ലെവൽ ജോലികളെ മാറ്റിയേക്കാം

    കാമ്പസ് പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റുകളാണ് സാധാരണയായി പുതിയ ബിരുദധാരികൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആദ്യ അവസരം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എ.ഐ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും കുറഞ്ഞേക്കാം.

    ഉദാഹരണത്തിന്, മുമ്പ് 100 ജീവനക്കാർ വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ജോലി എ.ഐയുടെ സഹായത്തോടെ 50 പേർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കമ്പനികൾക്ക് പഴയതുപോലെ കൂടുതൽ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഇതിനർഥം കാമ്പസ് പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നല്ല. എങ്കിലും ചില എൻട്രി ലെവൽ ജോലികൾ എ.ഐ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ വിപണിക്കായി സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ എങ്ങനെ സജ്ജമാക്കണം എന്ന ചോദ്യം ഇത് ഉയർത്തുന്നു.

    വിദ്യാർഥികൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്?

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈപുണ്യങ്ങളിലും എ.ഐ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ, വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അത് മനസിലാക്കി ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിയണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും എ.ഐക്ക് സഹായിക്കാനാകും. തൽഫലമായി, ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും, എഐ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും, അവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എഐ എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായേക്കാം.

    എ.ഐയുടെ കടന്നുവരവ് സർവകലാശാലാ ബിരുദങ്ങളുടെ മൂല്യം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. ലബോറട്ടറികൾ, പ്രഫസർമാർ, ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റുകൾ, മറ്റ് വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും സർവകലാശാലകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കേവലം ഒരു ജോലിക്കായി വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നൽകാൻ ഇവക്ക് സാധിക്കും.

    എന്നാൽ തൊഴിലിന്‍റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സർവകലാശാലകളുടെ റോളും മാറിയേക്കാം. തൊഴിലിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമായി കാണുന്നതിന് പകരം ഗവേഷണം, പ്രശ്നപരിഹാരം, പരീക്ഷണങ്ങൾ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കൽ എന്നിവയിൽ സർവകലാശാലകൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ വിദ്യാർഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്ത് ബിരുദമുണ്ട് എന്നതിലുപരി എ.ഐക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിലേക്ക് ചോദ്യം മാറിയേക്കാം.

    അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാമ്പസ് നിയമനങ്ങളിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകുമോ എന്നത് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഐ.ഐ.എസ്‌.സി പ്രഫസർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. എഐ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയും നിയമനരീതിയും മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർഥികളെ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് സജ്ജമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുനർചിന്തനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

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    News Summary - article about campus recruitment on the basis of AI
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