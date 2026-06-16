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    Career News
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 7:45 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 7:45 PM IST

    ലൈബ്രറി ടെക്നോളജിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

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    ലൈബ്രറി ടെക്നോളജിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
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    ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ടെക്നോളജി (CLT) യിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ആധുനിക ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റിനും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി സേവനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം നൽകുന്ന ഈ കോഴ്സിൽ KOHA, DSpace, AI ഗവേഷണ ഉപകരണങ്ങൾ, RFID സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കും.

    • ദൈർഘ്യം: 3 മാസം
    • പഠനരീതി: ഓൺ-ക്യാമ്പസ് (Blended Learning)
    • ക്രെഡിറ്റുകൾ: 6
    • കോഴ്സ് ഫീസ്: ₹35,000 (GST ഉൾപ്പെടെ)
    • സീറ്റ്: 30
    • യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദം _ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് (LIS) ബിരുദധാരികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്

    പ്രവേശനം: ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന

    കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതോടൊപ്പം ക്രെഡിറ്റുകൾ APAAR ID മുഖേന NAD-ൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും https://duk.ac.in/skills/library-technology/ എന്ന സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 10, 2026

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    TAGS:CareerapplicationlibraryEducation News
    News Summary - Applications invited for certificate course in library technology
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