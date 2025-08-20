Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:35 AM IST

    വ​രൂ എ​സ്.​ബി.​​ഐ​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സാ​കാം

    • കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 255 ഒ​ഴി​വ്
    • യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ബി​രു​ദം
    • ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക്ല​റി​ക്ക​ൽ കേ​ഡ​റി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് (ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് സെ​യി​ൽ​സ്) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. (പ​ര​സ്യ ന​മ്പ​ർ സി.​ആ​ർ.​പി.​ഡി/​സി.​ആ​ർ/2025-26/06). വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന/​കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ബാ​ക്ക് ലോ​ഗ് അ​ട​ക്കം ആ​കെ 5583 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​ബി.​ഐ സ​ർ​ക്കി​ളി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 255 ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ അ​ഞ്ച് ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു സം​സ്ഥാ​ന കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​ശ​ദ​ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://bank.sbi/web/careers/current-openings നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​​ലോ​ഡ് ​ചെ​യ്യാം.

    യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദം/​ത​ത്തു​ല്യം. അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ക്ഷം 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം യോ​ഗ്യ​താ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 1.4.2025ൽ 20 ​വ​യ​സ്സ് തി​ക​യ​ണം. 28 വ​യ​സ്സ് ക​വി​യ​രു​ത്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഇ​ള​വു​ണ്ട്.

    അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ്: ജ​ന​റ​ൽ, ഒ.​ബി.​സി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 750 രൂ​പ. എ​സ്.​സി-​എ​സ്.​ടി-​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി-​വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്രി​ലി​മി​ന​റി, മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഇ​ടു​ക്കി, ക​ണ്ണൂ​ർ, കൊ​ച്ചി, എ​റ​ണാ​കു​ളം, കൊ​ല്ലം, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ ക​വ​ര​ത്തി​യി​ലും പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. തുടക്കത്തിൽ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​ക്രി​മെ​ന്റ​ട​ക്കം പ്ര​തി​മാ​സം 46,000 രൂ​പ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കും.

