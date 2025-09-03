ഐ.ബിയിൽ ജൂനിയർ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസർ (ടെക്നിക്കൽ)text_fields
ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ (ഐ.ബി) ജൂനിയർ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസർ ഗ്രേഡ്-2 (ടെക്നിക്കൽ) തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണിത്. ശമ്പളനിരക്ക് 25,500-81,100 രൂപ. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 20 ശതമാനം സ്പെഷൽ സെക്യൂരിറ്റി അലവൻസായി ലഭിക്കും. മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളുമുണ്ട്.
ഒഴിവുകൾ 394 (ജനറൽ 157, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് 32, ഒ.ബി.സി 117).
യോഗ്യത: എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഐ.ടി/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്) അല്ലെങ്കിൽ ബി.എസ്സി (ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഫിസിക്സ്/ മാത്തമാറ്റിക്സ്) അല്ലെങ്കിൽ ബി.സി.എ.
പ്രായപരിധി 18-27 വയസ്സ്. നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in വെബ്സൈറ്റുകളിൽ.
അപേക്ഷ ഫീസ്: 650 രൂപ. വനിതകൾക്കും എസ്.സി/എസ്.ടി/വിമുക്ത ഭടന്മാർക്ക് 550 രൂപ മതി. ഓൺലൈനിൽ സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
സെലക്ഷൻ: ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ/പേഴ്സനാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരളത്തിൽ എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ നഗരങ്ങളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാവും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register