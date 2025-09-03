Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:52 AM IST

    ഐ.​ബി​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ)

    • ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 394
    • 14 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ഐ.​ബി​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ)
    ​ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ (ഐ.​ബി) ജൂ​നി​യ​ർ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഗ്രേ​ഡ്-2 (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണി​ത്. ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 25,500-81,100 രൂ​പ. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ല​വ​ൻ​സാ​യി ല​ഭി​ക്കും. മ​റ്റാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 394 (ജ​ന​റ​ൽ 157, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് 32, ഒ.​ബി.​സി 117).

    യോ​ഗ്യ​ത: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​പ്ലോ​മ (ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ/ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ/ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/ ​​ഐ.​ടി/ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്/ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​എ​സ്‍സി (ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/ ഫി​സി​ക്സ്/ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​സി.​എ.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-27 വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഇ​ള​വു​ണ്ട്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ.

    അ​പേ​ക്ഷ ​ഫീ​സ്: 650 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​വി​മു​ക്ത ഭ​ട​ന്മാ​ർക്ക് 550 രൂ​പ മ​തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷിക്കാം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ, സ്കി​ൽ ടെ​സ്റ്റ്, ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ/​പേ​ഴ്സ​നാ​ലി​റ്റി ടെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ക​ണ്ണൂ​ർ, കൊ​ല്ലം, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും.

