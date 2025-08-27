ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ

ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർtext_fields
കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സംരംഭമായ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ (ജനറലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്) (സ്കെയിൽ വൺ) തസ്തികയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 30 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം https://newindia.co.inൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ഫീസ് 850 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/പി.ഡബ്ല്യു.ബി.ഡി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 100 രൂപ മതി. സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.
ഒഴിവുകൾ: ആകെ 550 (റിസ്ക് എൻജിനീയർ-50, ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയർ- 75, ലീഗൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ്- 50, അക്കൗണ്ട്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്- 25, എ.ഒ (ഹെൽത്ത്) 50, ഐ.ടി സ്പെഷലിസ്റ്റ് 25, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്- 75, കമ്പനി സെക്രട്ടറി- 2,ആക്ച്യൂറിയൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ്- 5, ജനറലിസ്റ്റ്- 193). സംവരണമുണ്ട്.
യോഗ്യത: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ (എ.ഒ) അനലിസ്റ്റ്സ് തസ്തികക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കിൽകുറയാതെ അംഗീകൃത ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വേണം.
സ്പെഷലിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ റിസ്ക് എൻജിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും എൻജിനീയറിങ് ശാഖയിൽ ബിരുദം/പി.ജി.
ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്/എം.ഇ/എം.ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എൻജിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ചിൽ ബിരുദവും ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമയും.
ലീഗൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ്-നിയമബിരുദം/എൽ.എൽ.എം; അക്കൗണ്ട്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്-ഏതെങ്കിലും ബിരുദം/പി.ജിയും സി.എ/സി.എം.എ യോഗ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ എം.ബി.എ/പി.ജി.ഡി.എം-ഫിനാൻസ്/എം.കോം; എ.ഒ (ഹെൽത്ത്) എം.ബി.ബി.എസ്/എം.ഡി/എം.എസ്/ബി.ഡി.എസ്/എം.ഡി.എസ്/ബി.എ.എം.എസ്/ബി.എച്ച്.എം.എസ്; ഐ.ടി സ്പെഷലിസ്റ്റ്-ബി.ഇ/ബി.ടെക്/എം.ഇ/എം.ടെക് (ഐ.ടി/സി.എസ്) അല്ലെങ്കിൽ എം.സി.എ; ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്-സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/മാത്തമാറ്റിക്സ്/ആക്ച്യൂറിയൽ സയൻസസ്/ഡേറ്റ സയൻസ്/ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ബിരുദം/മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം; കമ്പനി സെക്രട്ടറി-എ.സി.എസ്/എഫ്.സി.എസ് + ഏതെങ്കിലും ബിരുദം/പി.ജി; ആക്ച്യൂറിയൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ്-ഏതെങ്കിലും ബിരുദം/പി.ജി. ഐ.എ.ഐ/ഐ.എഫ്.ഒ.എയിൽനിന്നും ചുരുങ്ങിയത് നാല് ആക്ച്യൂറിയൽ പേപ്പറുകൾ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾ 60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ പാസാകണം. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 55 ശതമാനം മാർക്ക് മതി. പ്രായപരിധി 1.8.2025ൽ 21-30 വയസ്സ്. നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളടക്കം വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.
