    Career News
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 8:13 AM IST

    വിമാനത്താവള അതോറിറ്റിയിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ്; 976 ഒഴിവുകൾ

    • അവസരം ബി.എ/ബി.ടെക് (സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐ.ടി), ബി.ആർക്, എം.സി.എ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്
    • •സെലക്ഷൻ ഗേറ്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
    • ഓൺലൈനിൽ 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    കേന്ദ്ര പൊതുമേഖല സംരംഭമായ എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എ.എ.ഐ) പരസ്യനമ്പർ 09/2025/സി.എച്ച്.ക്യു പ്രകാരം ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ശമ്പളനിരക്ക് 40,000-1,40,000 രൂപ. ക്ഷാമബത്ത (അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ 35 ശതമാനം) വീട്ടുവാടക ബത്ത, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ചികിത്സ സഹായം മുതലായ ആനുകൂല്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഏകദേശം 13 ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ശമ്പളമായി ലഭിക്കും.

    ഒഴിവുകൾ: ആകെ 976 (ആർക്കിടെക്ചർ-11, എൻജിനീയറിങ്-സിവിൽ-199, ഇലക്ട്രിക്കൽ-208, ഇലക്ട്രോണിക്സ് -52, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി-31). സംവരണം പാലിച്ചായിരിക്കും നിയമനം.

    യോഗ്യത: ബി.ആർക് (ആർക്കിടെക്ചർ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം) ബി.ഇ/ബി.ടെക് (സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/സി.എസ്/ഐ.ടി) എം.സി.എ. ബന്ധ​പ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള (2023/2024/2025) ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവരെയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പരിഗണിക്കും.

    പ്രായപരിധി: 27.09.2025ന് 27 വയസ്സ്. പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം https://www.aai.aero/en/careersൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    സെലക്ഷൻ: ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ്പേപ്പർ/വിഷയത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഗേറ്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഗേറ്റ് സ്കോർ ഒരേപോലെ വന്നാൽ, ഉയർന്ന പ്രായം, ബിരുദ പരീക്ഷക്ക് ലഭിച്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് മെറിറ്റ് നിശ്ചയിക്കുക. വിശദമായ സെലക്ഷൻ നടപടികൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.

    TAGS:RECRUITMENTCareer NewsJunior ExecutiveAirports Authority of India
    News Summary - AAI Junior Executive Recruitment 2025 Notification Out for 976 Vacancies
