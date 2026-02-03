Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightഎയ്​ഡഡ്​ സ്കൂൾ‘...
    Career News
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 10:09 PM IST

    എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂൾ‘ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ 8853 അധ്യാപകർ

    text_fields
    bookmark_border
    teachers post
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂളുകളിൽ നിയമനാംഗീകാരം നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ 8853 അധ്യാപകർ. നിയമസഭയിൽ ടി.വി ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന്​ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ്​ ഇത്രയധികം അധ്യാപകർ ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന കണക്ക്​ പുറത്തുവന്നത്​.

    ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യാപകർക്ക്​ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ളത്​ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്​ -2708 പേർ. തൃശൂരിൽ 1045 പേർ​. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ളത്​ യു.പി സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കാണ്​ -3395 പേർ.

    എൽ.പിയിൽ 2485 പേരും ഹൈസ്കൂളിൽ 2973 പേരും ഈ ഗണത്തിലുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത അധ്യാപകരുടെ കണക്ക്​ ചോദിച്ചെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ ഇല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:teachers postaided schoolsLegal recognitionLatest News
    News Summary - 8853 teachers without legal recognition for aided schools
    Similar News
    Next Story
    X