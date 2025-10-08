Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightഏ​ക​ല​വ്യ മോ​ഡ​ൽ...
    Career News
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:00 AM IST

    ഏ​ക​ല​വ്യ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക -​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ 7267 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ഏ​ക​ല​വ്യ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക -​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ 7267 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    cancel

    ​ക​ല​വ്യ മോ​ഡ​ൽ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് (ഇ.​എം.​ആ​ർ.​എ​സ്) അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ട്രൈ​ബ​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സി​ന്റെ (നെ​സ്റ്റ്സ്) നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റു​മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ബ്ലോ​ക്ക്ത​ല റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വിദ്യാർഥിക​ൾ​ക്കും സ്റ്റാ​ഫിനും താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം അ​ട​ക്ക​ം എല്ലാസൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ.​എം.​ആ​ർ.​എ​സ് സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ എ​ക്സാം (ഇ.​എ​സ്.​എ​സ്.​ഇ-2025) വ​ഴി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    ത​സ്തി​ക​ക​ളും ഒ​ഴി​വു​ക​ളും: ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ-225, പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് (പി.​ജി.​ടി)- 1460, ട്രെ​യി​ൻ​ഡ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് (ടി.​ജി.​ടി.​എ​സ്) 3962, ഫീ​മെ​യി​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സ്- 550, ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വാ​ർ​ഡ​ൻ 635, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് 61, ജൂ​നി​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് (ജെ.​എ​സ്.​എ) 228, ലാ​ബ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റ് 146. ആ​കെ 7267 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ.

    പി.​ജി.​ടി ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വു​ക​ളും- ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് 112, ഹി​ന്ദി- 81, മാ​ത് സ്- 137, ​കെ​മി​സ്ട്രി-169,ഫി​സി​ക്സ് 198, ബ​യോ​ള​ജി-99,ഹി​സ്റ്റ​റി-140, ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി-98, കോ​മേ​ഴ്സ്-120, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്-155, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്-154. (ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 47,600-1,51,100 രൂ​പ).

    ടി.​ജി.​ടി-​ഹി​ന്ദി-424, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്-395, മാ​ത് സ്-381, ​സോ​ഷ്യ​ൽ​സ്റ്റ​ഡീ​സ്-392, സ​യ​ൻ​സ്-408, ക​മ്പ്യു​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്-550 (ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക്-44,900-1,42,400 രൂ​പ), ടി.​ജി.​ടി-​മ​ല​യാ​ളം, ഉ​ർ​ദു, ക​ന്ന​ട, തെ​ലു​ഗു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭാ​ഷാ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 223 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ; മ്യൂ​സി​ക്-314, ആ​ർ​ട്ട്-279, ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ (പി.​ഇ.​ടി) മെ​യി​ൽ-173, ഫീ​മെ​യി​ൽ-299 (ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 35,400-1,12,400 രൂ​പ).

    ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ൻ-124 ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വാ​ർ​ഡ​ൻ- മെ​യി​ൽ-346, ഫീ​മെ​യി​ൽ-289. ഫീ​മെ​യി​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സ്-550 അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് -61. ജൂ​നി​യ​ർ സെ​​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -228); ലാ​ബ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് -146

    യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, അ​പേ​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സം​വ​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://nests.tribal.gov.in/ൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ -2500 രൂ​പ, പി.​ജി.​ടി, ടി.​ജി.​ടി-2000 രൂ​പ, നോ​ൺ​ടീ​ച്ചി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ് -1500 രൂ​പ

    വ​നി​ത​ക​ൾ, എ​സ്.​സി / എ​സ്.​ടി , ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ്രോ​സ​സി​ങ് ഫീ​സാ​യി 500 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vacanciesteaching postsEkalavya SchoolEducation News
    News Summary - 7267 vacancies in teaching and non-teaching posts in Ekalavya Model Schools
    Similar News
    Next Story
    X