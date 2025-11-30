Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:50 AM IST

    ​കേരള ഹൈകോടതിയിൽ 49 ഒഴിവ്

    ​കേരള ഹൈകോടതിയിൽ 49 ഒഴിവ്
    കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. സ്കി​ൽ ടെ​സ്റ്റ്, അ​ഭി​മു​ഖം എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 16, ശ​മ്പ​ളം പ്ര​തി​മാ​സം 30,000 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/​ഐ.​ടി/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ഫു​ൾ​ടൈം റെ​ഗു​ല​ർ ത്രി​വ​ത്സ​ര അം​ഗീ​കൃ​ത ഡി​പ്ലോ​മ ഫ​സ്റ്റ്ക്ലാ​സി​ൽ വി​ജ​യി​ക്ക​ണം. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം.

    ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 12, പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ളം 22,240 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: ത്രി​വ​ത്സ​ര ഡി​പ്ലോ​മ (ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​ർ /ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്) ഫ​സ്റ്റ്ക്ലാ​സി​ൽ പാ​സാ​ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ബി​രു​ദ​വും (ഫ​സ്റ്റ്ക്ലാ​സ്) ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വേ​ഡ് പ്രോ​സ​സി​ങ്/​ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വും.

    മു​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ടു ത​സ്തി​ക​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​യ​വ: 2.1.1989നും 1.1.2007​നും മ​ധ്യേ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 600 രൂ​പ. നി​യ​മ​ന കാ​ല​യ​ള​വ് 31.3.2026 വ​രെ.

    ട്രാ​ൻ​സ്ലേ​റ്റ​ർ: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 20, ശ​മ്പ​ളം 31,020 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ബി​രു​ദം. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രി​ജ്ഞാ​നം അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 2.1.1989നും 1.1.2007​നും മ​ധ്യേ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം. നി​യ​മ​ന കാ​ല​യ​ള​വ് 2026 ജൂ​ലൈ 19 വ​രെ. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 500 രൂ​പ.

    സീ​നി​യ​ർ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മ​ർ: ഒ​ഴി​വ് 1, ശ​മ്പ​ളം 60,000 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: ഫു​ൾ​ടൈം റെ​ഗു​ല​ർ എം.​സി.​എ/​ബി.​ഇ/​ബി.​ടെ​ക് (ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/​ഐ.​ടി/​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്), മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 2.1.1984നും 1.1.2007​നും മ​ധ്യേ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 500 രൂ​പ. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​യേ​ക്കാം. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കണം. (https://hckrecruitment.keralacourts.inൽ)

