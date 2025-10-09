Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    9 Oct 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:35 AM IST

    കേന്ദ്ര സർവിസിൽ 474 എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾ

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വി​സി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​പി.​എ​സ്.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ​സ് പ​രീ​ക്ഷ-2026​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. https://upsconline.nic.inൽ ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6 മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://upsc.gov.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 200 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ബി.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫീ​സി​ല്ല. സി​വി​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. വി​വി​ധ സ​ർ​വി​സ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 474 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്.

    സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങു​കാ​ർ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ്, സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ, ബോ​ർ​ഡ​ർ റോ​ഡ്സ്, ​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വാ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ്; മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ​കാ​ർ​ക്ക് ജി.​എ​സ്.​​ഐ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നേ​വ​ൽ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്,

    ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ബോ​ർ​ഡ​ർ റോ​ഡ്സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്; ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ​കാ​ർ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നേ​വ​ൽ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​വ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ്, ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്; ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സു​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ റേ​ഡി​യോ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, നേ​വ​ൽ​ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ്, റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് മു​ത​ലാ​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​നം.

    യോ​ഗ്യ​ത: ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദം/​ത​ത്തു​ല്യം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നേ​വ​ൽ ആ​ർ​മ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് (ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്), ഇ​ന്ത്യ​ൻ റേ​ഡി​യോ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി സ​ർ​വി​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എം.​എ​സ്.​സി (വ​യ​ർ​ലെ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, റേ​ഡി​യോ ഫി​സി​ക്സ്, റേ​ഡി​യോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്) എം.​എ​സ്.​സി ഫി​സി​ക്സ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 21 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യ​ണം, 30 വ​യ​സ്സ് ക​വി​യാ​നും പാ​ടി​ല്ല. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഇ​ള​വു​ണ്ട്.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ​സ് പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ, മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ, പേ​ർ​സ​ണാ​ലി​റ്റി ടെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ് മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രി​ലി​മി​ന​റി​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വും മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മാ​ത്ര​വു​മാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. പ​രീ​ക്ഷാ​ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും സം​വ​ര​ണ​വും ശ​മ്പ​ള​വു​മെ​ല്ലാം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

