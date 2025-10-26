Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 7:17 AM IST

    ബി.എസ്.എഫിൽ 391 കായികതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം; പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും നാ​ലു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ബി.എസ്.എഫിൽ 391 കായികതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം; പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും നാ​ലു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    അ​തി​ർ​ത്തി ര​ക്ഷാ​ സേ​ന​യി​ൽ (ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ്) മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബ്ൾ (ജ​ന​റ​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ 391 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 4 രാ​ത്രി 11.59 മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 197 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 194 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലും നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് സി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ത​സ്തി​ക​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 21,700-69,100 രൂ​പ. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ആ​ർ​ച്ച​റി, അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ്, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ബോ​ക്സി​ങ്, സൈ​ക്ലി​ങ്, ​ഡൈ​വി​ങ്, ഇ​ക്വി​സ്ട്രി​യ​ൻ, ഫെ​ൻ​സി​ങ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ്, ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ, ഹോ​ക്കി, ക​ബ​ഡി, ജൂ​ഡോ, ക​രാ​ട്ടേ, സ്വി​മ്മി​ങ്, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ്, തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ, ​സെ​പ​ക് താ​ക്റ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, വാ​ട്ട​ർ​പോ​ളോ, വെ​യ്റ്റ്ലി​ഫ്റ്റി​ങ്, റെ​സ്‍ലി​ങ് (ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ), റെ​സ്‍ലി​ങ് (ജി.​ആ​ർ), വാ​ട്ട​ർ സ്​​പോ​ർ​ട്സ്, വു​ഷു, യോ​ഗ എ​ന്നീ 29 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​വ​സ​രം.

    യോ​ഗ്യ​ത: മെ​ട്രി​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ/ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/ ത​ത്തു​ല്യ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ദേ​ശീ​യ/​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത/​ടീം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രോ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളോ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-23 വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വ്‍ ല​ഭി​ക്കും. ശാ​രീ​രി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ: പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​രം 170 സെ.​മീ​റ്റ​ർ, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 157 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ (ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വു​ണ്ട്). നെ​ഞ്ച​ള​വ് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 80-85 സെ.​മീ​റ്റ​ർ. ഉ​യ​ര​ത്തി​നും പ്രാ​യ​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഫി​സി​ക്ക​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല.

    യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://rectt.bsf.gov.inൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 159 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഫീ​സി​ല്ല.

    News Summary - 391 sportspersons get opportunity in BSF
