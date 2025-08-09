സഹകരണസംഘം/ബാങ്കുകളിൽ 253 ഒഴിവുകൾtext_fields
സഹകരണ സർവിസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് (ഡി.പി.ഐ ജങ്ഷൻ, തൈക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 14) വിവിധ സഹകരണസംഘം/ബാങ്കുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. പരീക്ഷാബോർഡ് നടത്തുന്ന ഒ.എം.ആർ/ഓൺലൈൻ/എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കുന്ന റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് നേരിട്ട് നിയമനം നൽകും. തസ്തികകളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അടക്കം സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ ചുവടെ:
- ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/കാഷ്യർ (സ്പെഷൽ ഗ്രേഡ്, ക്ലാസ്-1 ബാങ്കുകൾ) ഒഴിവുകൾ 150 (കാറ്റഗറി നമ്പർ/16/2025)
- ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/കാഷ്യർ (സൂപ്പർ ഗ്രേഡ്മാർക്ക് ബാങ്കുകൾ) ഒഴിവുകൾ 57 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 15/2025)
- ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/കാഷ്യർ (ക്ലാസ് 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ബാങ്കുകൾ), ഒഴിവുകൾ 21 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 17/2025).
യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം. ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോഓപറേഷൻ (ജെ.ഡി.സി), ബി.കോം (സഹകരണം) അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദവും സഹകരണ ഹയർ ഡിപ്ലോമയും (എച്ച്.ഡി.സി/എച്ച്.ഡി.സി &ബി.എം), അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബി.എസ് സി (സഹകരണം & ബാങ്കിങ്). പ്രായപരിധി 18-40.
- ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ, ഒഴിവുകൾ 7 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 19/2025). യോഗ്യത: സർവകലാശാല ബിരുദവും അംഗീകൃത ഡേറ്റാ എൻട്രി കോഴ്സ് പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്ററായി ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. പ്രായപരിധി 18-40.
- ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഒഴിവ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 20/2025), യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം. കെ.ജി.ടി.ഇ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ് ലോവർ, പ്രായപരിധി 18-40.
- സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഒഴിവുകൾ 3 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 18/2025), യോഗ്യത എം.സി.എ/ബി.ടെക് (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇലക്ട്രോണിക് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ഐ.ടി), ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി മൂന്നു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പരിചയം അഭിലഷണീയം. പ്രായപരിധി 18-40.
- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഒഴിവുകൾ 12 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 14/2025), യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ സർവകലാശാല ബിരുദവും സഹകരണ ഹയർ ഡിപ്ലോമയും (എച്ച്.ഡി.സി/എച്ച്.ഡി.സി &ബി.എം/എച്ച്.ഡി.സി.എം) അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോഓപറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബി.എസ് സി/എം.എസ് സി) (സഹകരണം ആൻഡ് ബാങ്കിങ്) അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബി.കോം (സഹകരണം). പ്രായപരിധി 18-40.
- സെക്രട്ടറി, ഒഴിവ് 1 (കാറ്റഗറി നമ്പർ13/2025).
കൂടുതൽ വിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിയമസാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം www.keralacseb.kerala.gov.inൽ ലഭ്യമാണ്.
പരീക്ഷ/അപേക്ഷാഫീസ്: ഓരോ സഹകരണസംഘം/ബാങ്കിനും 150 രൂപയും തുടർന്നുള്ള ഓരോ സംഘം/ബാങ്കിലും 50 രൂപ വീതവും ഫീസടക്കണം. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 50 രൂപ വീതം മതിയാകും. വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദേശപ്രകാരം ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 31നകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സഹകരണസംഘം/ബാങ്കിലും ലഭ്യമായ തസ്തിക, ശമ്പളനിരക്ക്, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.
