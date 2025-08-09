Begin typing your search above and press return to search.
    Career News
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 5:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 5:44 AM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം/​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ 253 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    • ​ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​കാ​ഷ്യ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ മാ​ത്രം 228 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    • ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ർ​വി​സ് പ​രീ​ക്ഷാ ​ബോ​ർ​ഡ് (ഡി.​പി.​ഐ ജ​ങ്ഷ​ൻ, തൈ​ക്കാ​ട് പി.​ഒ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 14) വി​വി​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം/​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷാ​ബോ​ർ​ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ.​എം.​ആ​ർ/​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ/​എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന റാ​ങ്ക്‍ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കും. ത​സ്തി​ക​ക​ളും യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം സം​ക്ഷി​പ്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​ടെ:

    • ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​കാ​ഷ്യ​ർ (സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഗ്രേ​ഡ്, ക്ലാ​സ്-1 ബാ​ങ്കു​ക​ൾ) ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 150 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ/16/2025)
    • ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​കാ​ഷ്യ​ർ (സൂ​പ്പ​ർ ഗ്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ) ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 57 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 15/2025)
    • ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​കാ​ഷ്യ​ർ (ക്ലാ​സ് 2 മു​ത​ൽ 7 വ​രെ​യു​ള്ള ബാ​ങ്കു​ക​ൾ), ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 21 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 17/2025).

    യോ​ഗ്യ​ത: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/​ത​ത്തു​ല്യം. ജൂ​നി​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ജെ.​ഡി.​സി), ബി.​കോം (സ​ഹ​ക​ര​ണം) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​രു​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ ഹ​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ​യും (എ​ച്ച്.​ഡി.​സി/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി &ബി.​എം), അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ബി.​എ​സ് സി (​സ​ഹ​ക​ര​ണം & ബാ​ങ്കി​ങ്). പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.

    • ഡേ​റ്റാ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 7 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 19/2025). യോ​ഗ്യ​ത: സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദ​വും അം​ഗീ​കൃ​ത ഡേ​റ്റാ എ​ൻ​ട്രി കോ​ഴ്സ് പാ​സാ​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഡേ​റ്റാ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യി ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വും. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ്, ഒ​ഴി​വ് 2 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 20/2025), യോ​ഗ്യ​ത: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/​ത​ത്തു​ല്യം. കെ.​ജി.​ടി.​ഇ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് മ​ല​യാ​ളം ടൈ​പ്പ്റൈ​റ്റി​ങ് ലോ​വ​ർ, പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • സി​സ്റ്റം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 3 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 18/2025), യോ​ഗ്യ​ത എം.​സി.​എ/​ബി.​ടെ​ക് (ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ/​ഐ.​ടി), ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ സി​സ്റ്റം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​റാ​യി മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പ​രി​ച​യം അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി/​ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 12 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 14/2025), യോ​ഗ്യ​ത: 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ ഹ​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ​യും (എ​ച്ച്.​ഡി.​സി/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി &ബി.​എം/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി.​എം) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ബി.​എ​സ് സി/​എം.​എ​സ് സി) (​സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ്) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി.​കോം (സ​ഹ​ക​ര​ണം). പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഒ​ഴി​വ് 1 (കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ13/2025).

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​രം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​യ​മ​സാ​നു​സൃ​ത ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.keralacseb.kerala.gov.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പ​രീ​ക്ഷ/​അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്: ഓ​രോ സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം/​ബാ​ങ്കി​നും 150 രൂ​പ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഓ​രോ സം​ഘം/​ബാ​ങ്കി​ലും 50 രൂ​പ വീ​ത​വും ഫീ​സ​ട​ക്ക​ണം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 50 രൂ​പ വീ​തം മ​തി​യാ​കും. വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഓ​രോ സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം/​ബാ​ങ്കി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യ ത​സ്തി​ക, ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക്, യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    TAGS:cooperative banksCareer And Education Newsjob Vacanciesbank exam
