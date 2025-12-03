Begin typing your search above and press return to search.
    Career News
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:15 AM IST

    കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ 250 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    സെലക്ഷൻ ‘ഗേറ്റ് സ്കോർ’ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെ
    ന്യൂഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഫീൽഡ് ഓഫിസർ (ടെക്നിക്കൽ) തസ്തികയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 250 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഗ്രൂപ് ബി നോൺ ഗസറ്റഡ് വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അലവൻസുകൾ അടക്കം പ്രതിമാസം ഏകദേശം 99,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്.

    നിശ്ചിത വിഷയങ്ങളിൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്/എം.എസ്‍സി ബിരുദവും പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഗേറ്റ് സ്കോറും ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരം. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാഫോറവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണമായ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിലും (നവംബർ 15-21 തീയതിയിലുള്ളത്) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.cabsec.gov.in/vacancies ലും ലഭിക്കും.

    വിഷയങ്ങളും ഒഴിവുകളും: കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി-124, ഡേറ്റാ സയൻസ്/ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്-10, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ-95, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്-2, മെക്കാനിക്കൽ -2, ഫിസിക്സ് -6, കെമിസ്ട്രി-4, മാത്തമാറ്റിക്സ് -2, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്-2, ജിയോളജി -3.

    നിർദിഷ്ട വിഷയങ്ങളിൽ/പേപ്പറിൽ 2023/2024/2025 വർഷത്തെ ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടാകണം. നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ നിർദേശാനുസരണം തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഓർഡിനറി തപാലിൽ ഡിസംബർ 14നകം Post Bag no. 001, Lodhi Road Head Post Office, New Delhi-110003 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം.

    ഗേറ്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെന്നൈ, ഗുരുഗ്രാം, ഗുവാഹതി, ജമ്മു, ജോഡ്പൂർ, കൊൽക്കത്ത, ലഖ്നോ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം നടത്തി മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി നിയമനം നൽകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.

    TAGS:union cabinetsecretariatvacanciesEducation News
