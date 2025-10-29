Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 29 Oct 2025 9:35 AM IST
Updated Ondate_range 29 Oct 2025 9:35 AM IST
സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ 141 ഒഴിവുകൾtext_fields
News Summary - 141 vacancies at Satish Dhawan Space Centre
ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ കീഴിലുള്ള ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ പരസ്യനമ്പർ SDSC SHAR/RMT/01/2025 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 14 വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
- സയന്റിസ്റ്റ് /എൻജിനീയർ, ഗ്രേഡ്-എസ്.സി, ശമ്പളം 56,100-1,77,500 രൂപ, ഒഴിവുകൾ: മെഷ്യൻ ഡിസൈനർ 1, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയറിങ് 3, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 2, അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സയൻസ്/മെറ്റിയറോളജി 1, അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി 1, കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് 15 (തിരുവനന്തപുരം 3, വലിയമല 1 ഉൾപ്പെടെ).
- ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ശമ്പളം 44,900-1,42,400 രൂപ. ഒഴിവുകൾ: കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് 4, മെക്കാനിക്കൽ 11, ഓട്ടോമൊബൈൽ 5, ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 2, സിവിൽ 1, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എൻജിനീയറിങ് 2, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ 3.
- സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്, ശമ്പളം 44,900-1,42,400 രൂപ. ഒഴിവുകൾ: കെമിസ്ട്രി 1, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 1, ഫൈൻ ആർട്സ് (ഫോട്ടോഗ്രാഫി/ വിഷ്വൽ ആർട്സ് (സിനിമാട്ടോഗ്രഫി) 1.
- ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്, ശമ്പളം 44,900-1,42,000 രൂപ. റേഡിയോഗ്രാഫർ 1.
- ടെക്നീഷ്യൻ-ബി ശമ്പളം 21,700-69,100 രൂപ. ഒഴിവുകൾ: കെമിക്കൽ 13, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 8, ഫിറ്റർ 21, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് അസിസ്റ്റന്റ് 4, റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർകണ്ടീഷനിങ് -5, പമ്പ് ഓപറേറ്റർ-1, ഫോട്ടോഗ്രാഫി/ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി 1, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് 12, ബോയിലർ അറ്റൻഡന്റ് 2, ഡീസൽ മെക്കാനിക് 1, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക് 1; ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ-ബി-സിവിൽ 1,
- കുക്ക് 3, ശമ്പളം 19,900-63,200 രൂപ. ഫയർമാൻ 6, ലൈറ്റ് വെഹിക്ൾ ഡ്രൈവർ 3,
- നഴ്സ്-ബി-1, ശമ്പളം 44,900-142400 രൂപ;
- ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ 1, ടെക്നീഷ്യൻ-കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 1, ശമ്പളം 21,700-69,100 രൂപ.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ അടക്കമുള്ള സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ www.shar.gov.inൽ ലഭിക്കും.
