Madhyamam
    Career News
    Posted On
    29 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:35 AM IST

    സ​തീ​ഷ് ധ​വാ​ൻ സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ 141 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    ന​വം​ബ​ർ 14ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം
    സ​തീ​ഷ് ധ​വാ​ൻ സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ 141 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ സ​തീ​ഷ് ധ​വാ​ൻ സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​ർ പ​ര​സ്യ​ന​മ്പ​ർ SDSC SHAR/RMT/01/2025 പ്ര​കാ​രം താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 14 വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    • സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് /എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, ഗ്രേ​ഡ്-​എ​സ്.​സി, ശ​മ്പ​ളം 56,100-1,77,500 രൂ​പ, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: മെ​ഷ്യ​ൻ ഡി​സൈ​ന​ർ 1, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് 3, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് 2, അ​റ്റ്മോ​സ്ഫെ​റി​ക് സ​യ​ൻ​സ്/​മെ​റ്റി​യ​റോ​ള​ജി 1, അ​ന​ലി​റ്റി​ക്ക​ൽ കെ​മി​സ്ട്രി 1, കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് 15 (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 3, വ​ലി​യ​മ​ല 1 ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ).
    • ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ശ​മ്പ​ളം 44,900-1,42,400 രൂ​പ. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് 4, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ 11, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ 5, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ/​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് 2, സി​വി​ൽ 1, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് & എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് 2, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ 3.
    • സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ശ​മ്പ​ളം 44,900-1,42,400 രൂ​പ. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: കെ​മി​സ്ട്രി 1, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് 1, ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് (ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി/ വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് (സി​നി​മാ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി) 1.
    • ലൈ​ബ്ര​റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ശ​മ്പ​ളം 44,900-1,42,000 രൂ​പ. റേ​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ 1.
    • ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ-​ബി ശ​മ്പ​ളം 21,700-69,100 രൂ​പ. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: കെ​മി​ക്ക​ൽ 13, ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ 8, ഫി​റ്റ​ർ 21, സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് 4, റെ​ഫ്രി​ജ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് -5, പ​മ്പ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ-1, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി/​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി 1, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മെ​ക്കാ​നി​ക് 12, ബോ​യി​ല​ർ അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റ് 2, ഡീ​സ​ൽ മെ​ക്കാ​നി​ക് 1, ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ് മെ​ക്കാ​നി​ക് 1; ഡ്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ-​ബി-​സി​വി​ൽ 1,
    • കു​ക്ക് 3, ശ​മ്പ​ളം 19,900-63,200 രൂ​പ. ഫ​യ​ർ​മാ​ൻ 6, ലൈ​റ്റ് വെ​ഹി​ക്ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ 3,
    • ന​ഴ്സ്-​ബി-1, ശ​മ്പ​ളം 44,900-142400 രൂ​പ;
    • ഡ്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ സി​വി​ൽ 1, ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ-​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് 1, ശ​മ്പ​ളം 21,700-69,100 രൂ​പ.

    യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.shar.gov.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

