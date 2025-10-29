Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightസ​ഹ​ക​ര​ണ...
    Career News
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:22 AM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം/​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ 107 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • നി​യ​മ​നം ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്, ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ്, ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ മു​ത​ലാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ
    • അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 10
    സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം/​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ 107 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം/​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ 107 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ർ​വി​സ് പ​രീ​ക്ഷാ ബോ​ർ​ഡ് (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം) അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 21 മു​ത​ൽ 33/2025 വ​രെ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 10ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ത​സ്തി​ക​ക​ൾ

    • ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​കാ​ഷ്യ​ർ: വി​വി​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം/​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​യി 88 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്. യോ​ഗ്യ​ത: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​യും ജെ.​ഡി.​സി​യും. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​കോം (സ​ഹ​ക​ര​ണം), അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​രു​ദ​വും എ​ച്ച്.​ഡി.​സി/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി​യും ബി.​എ​മ്മും/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി.​എ​മ്മും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​എ​സ് സി (​സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ്). പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40 വ​യ​സ്സ്.
    • ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 4. യോ​ഗ്യ​ത: അം​ഗീ​കൃ​ത ബി​രു​ദ​വും ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി കോ​ഴ്സ് പാ​സാ​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വും. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40 വ​യ​സ്സ്.
    • ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ്: ഒ​ഴി​വ് 1. യോ​ഗ്യ​ത: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​യും കെ.​ജി.​ടി.​ഇ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്/​മ​ല​യാ​ളം ടൈ​പ്പ്റൈ​റ്റി​ങ് ലോ​വ​റും. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി/​ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 6. യോ​ഗ്യ​ത: 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി​രു​ദ​വും എ​ച്ച്.​ഡി.​സി/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി​യും ബി.​എ​മ്മും/​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി.​എം/​​ജെ.​ഡി.​സി. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ ബി.​കോം (സ​ഹ​ക​ര​ണം) അ​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​എ​സ് സി/​എം.​എ​സ് സി (​സ​ഹ​ക​ര​ണം & ബാ​ങ്കി​ങ്).​ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • സി​സ്റ്റം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 4. യോ​ഗ്യ​ത: എം.​സി.​എ/​ബി.​ടെ​ക് (ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/​ഐ.​ടി/​ഇ.​സി), മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40.
    • സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നാ​ല്. യോ​ഗ്യ​ത: ബി​രു​ദ​വും എ​ച്ച്.​ഡി.​സി​യും ബി.​എ​മ്മും അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റാ​യി ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​എ​സ് സി (​സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ്) അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വും. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​കോം (സ​ഹ​ക​ര​ണം), ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​ബി.​എ/​എം.​കോം (ഫി​നാ​ൻ​സ്)/​സി.​എ. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-40 വ​യ​സ്സ്.

    എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഒ.​ബി.​സി/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്/​വി​മു​ക്ത ഭ​ട​ന്മാ​ർ/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നും https://keralacseb.kerala.gov.in/ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cooperative bankbanking sectorCareer Newsjob Vacancies
    News Summary - 107 vacancies in cooperative societies/banks
    Similar News
    Next Story
    X