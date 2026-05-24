    24 May 2026 4:18 PM IST
    24 May 2026 4:18 PM IST

    യു.പി.എസ്‌.സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2026: വിവിധ സർക്കാർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു; ജൂൺ 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനായി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് യു.പി.എസ്‌.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പോർട്ടലായ upsc.gov.in വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മെയ് 23 മുതൽ ആരംഭിച്ച അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 2026 ജൂൺ 12 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്കും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

    ലഭ്യമായ തസ്തികകൾ, ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷാ ഫീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശദമായ വിജ്ഞാപനം (പരസ്യ നമ്പർ: 05/2026) യു.പി.എസ്‌.സി പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ അപൂർണ്ണമായ രേഖകളോ സമർപ്പിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിങ് പ്രക്രിയയിൽ തന്നെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഭാവിയിലെ പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെടുന്നതിന് വരെ കാരണമായേക്കാം.

    യു.പി.എസ്‌.സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

    താഴെ പറയുന്ന ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്:

    1. പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക: ആദ്യം യു.പി.എസ്‌.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
    2. നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുക: ആവശ്യമായ രേഖകളെക്കുറിച്ചും യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കുക.
    3. രജിസ്‌ട്രേഷൻ: ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി യൂണിവേഴ്സൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ (URN) കൈപ്പറ്റുക.
    4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക: കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം (CAF) പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട തസ്തിക തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
    5. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക: ജനന തീയതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമാണെങ്കിൽ) എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
    6. ഫീസ് അടക്കുക: നിശ്ചിത അപേക്ഷാ ഫീസ് ഓൺലൈനായി ഒടുക്കുക.
    7. സമർപ്പിക്കലും പ്രിന്റൗട്ടും: നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

    വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്. ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

    TAGS:CareerUPSCRECRUITMENTgovernment jobsCareer Guidence
    News Summary - UPSC Recruitment 2026: Applications invited for various government posts; Applications can be made till June 12
