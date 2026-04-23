Madhyamam
    23 April 2026 10:32 AM IST
    23 April 2026 10:32 AM IST

    ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് മ​ലേ​ഷ്യ വി​ളി​ക്കു​ന്നു; ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച

    സ്റ്റ​ഡി ഇ​ൻ മ​ലേ​ഷ്യ പാ​ന​ൽ ഡി​സ്ക​ഷ​നി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് റി​വാ​ദ് കാ​സിം, സ​യിദ് മൊ​ഹ്സിൻ അ​ൽ​കാ​ഫ്, നൂ​ർ അ​സ്‍ലീ​ന

    അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച് പാ​ന​ൽ ഡി​സ്ക​ഷ​ൻ. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ലേ​ഷ്യ ഗ്ളോ​ബ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്റെ റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡും എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​സ്റ്റു​മാ​യ സ​യി​ദ് മൊ​ഹ്സി​ൻ അ​ൽ​കാ​ഫ്, സീ​നി​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വും എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​സ്റ്റു​മാ​യ നൂ​ർ അ​സ്‍ലി​ന അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി എ​യിം​സോ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹമ്മദ് റി​വാ​ദ് കാ​സി​മാ​ണ് പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​വ​ദി​ച്ച​ത്. ‘സ്റ്റ​ഡി ഇ​ൻ മ​ലേ​ഷ്യ: എ ​ജേ​ണി ഓ​ഫ് നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​സ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ, പാ​ശ്ചാ​ത്യ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭി​ക്കും. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​യും സ്വ​ന്തം നാ​ടി​നേ​തു​പോ​ലെ സു​പ​രി​ചി​ത​രാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ജീ​വി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സെ​ഷ​ൻ. ‘മാ​ധ്യ​മം’ സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം. സാ​ലി​ഹ് പാ​ന​ൽ ഡി​സ്ക​ഷ​നി​ലെ​യും മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ടീ​മി​ലെ​യും പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്ക് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:Edu CafeCareer GuidenceMadhyamamEducation Conclave
    News Summary - Malaysia calls for higher education; panel discussion draws attention
