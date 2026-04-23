എ.ഐയിൽ അനന്ത സാധ്യതകൾ -ഡോ. അജിത് എബ്രഹാംtext_fields
നിർമിത ബുദ്ധിയിലെ സാധ്യതകളും പഠന സാധ്യതകളും പകർന്നുനൽകി സായി യൂനിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറും എ.ഐ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. അജിത് എബ്രഹാം. ‘ട്രാൻസ്ഫർമേറ്റിവ് പവർ ഓഫ് എ.ഐ ഇൻ എജുക്കേഷൻ’ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സെഷൻ നയിച്ചത്. നിലവിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും എ.ഐയുടെ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു. ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഉന്നതപഠനരംഗത്തുവരെ സാധ്യതകളുണ്ട്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളോടൊപ്പം വളരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.ഐ മേഖലയും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യുക്തിപരവും ധാർമികവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
