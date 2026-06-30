നാളെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം: മാറുന്ന ലോകത്തിനൊപ്പം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ കോഴ്സുകളും

നാളെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം: മാറുന്ന ലോകത്തിനൊപ്പം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ കോഴ്സുകളുംtext_fields
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പഠനരീതികളല്ല; മറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും കോഴ്സുകളും കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. ലോകം അതിവേഗം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും യുഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കോളജുകളും സർവകലാശാലകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മികച്ചൊരു തൊഴിൽ നേടുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. എന്നാൽ, ആ സ്വപ്നത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം. ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങളുടെ തിളക്കത്തേക്കാൾ അതിന്റെ അക്കാദമിക നിലവാരം, അധ്യാപകരുടെ മികവ്, ക്യാമ്പസ് അന്തരീക്ഷം, ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ, വിദ്യാർഥിയുടെ സമഗ്ര വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്നിവക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.
ഉപരിപഠനത്തിനായി മംഗളൂരു, ബംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചുവരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരേ മാനദണ്ഡത്തിൽ വിലയിരുത്താനാകില്ലെങ്കിലും, വിദ്യാർഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമായ മാർക്കറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളും ഇടനിലക്കാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നത് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്. പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ വിവിധ കാമ്പസുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പലരും തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായും രക്ഷിതാക്കളുമായും വിദഗ്ധരുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് വിവിധ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കണം.
ലോകം ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ആരോഗ്യം, ബാങ്കിങ്, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, മാധ്യമം, വ്യവസായം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും എ.ഐയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി തൊഴിലുകളുടെ സ്വഭാവം മാറുകയും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാവിയിലെ തൊഴിൽ ലോകത്തിനായി വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളും അവയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത നിരവധി കോളജുകളും കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പുതിയ തലമുറ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (ബി.സി.എ), ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, ഫിൻടെക്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മതിയായ അവബോധം ഇപ്പോഴും വിദ്യാർഥികളിലേക്കും രക്ഷിതാക്കളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല.
പ്രത്യേകിച്ച് ബി.സി.എ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനം, പ്രോഗ്രാമിങ്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവയിൽ ശക്തമായ അടിത്തറ ഒരുക്കുന്നു. അതേസമയം, മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക അവബോധം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യയും മനുഷ്യസ്നേഹവും ഒരുപോലെ ആവശ്യമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശാലമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ഇതോടൊപ്പം, തൊഴിൽസാധ്യതയും സാമൂഹിക പ്രസക്തിയും ഒരുപോലെ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ബി.ബി.എ. പോലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യവും വർധിച്ചുവരികയാണ്. ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, സംരംഭകത്വം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, നേതൃത്വം, ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ കോഴ്സ് ബാങ്കിങ്, കോർപ്പറേറ്റ് മേഖല, സേവന മേഖല, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുന്നു.
അതേസമയം, കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പഠനമേഖലയാണ് ജിയോളജി. പ്രകൃതിവിഭവ സംരക്ഷണം, ഭൂഗർഭജല പര്യവേക്ഷണം, ധാതുസമ്പത്ത് കണ്ടെത്തൽ, ഖനനം, എണ്ണ-വാതക വ്യവസായം, പരിസ്ഥിതി പഠനം, ജിയോടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, ദുരന്തനിവാരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ബി.എസ്.സി. ജിയോളജി ബിരുദധാരികൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വെല്ലുവിളികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജിയോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വർധിക്കുകയാണ്. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനത്തിനും ഈ വിഷയത്തിന്റെ സംഭാവന നിർണായകമാണ്.
എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയണം. ‘21-ാം വയസ്സിൽ ജോലി’ എന്ന ആകർഷകമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പരമ്പരാഗത ശാസ്ത്ര ബിരുദ കോഴ്സുകളായ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ജിയോളജി, ബയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ധാരണ പൂർണമായും ശരിയല്ല. ഈ വിഷയങ്ങൾ കേവലം ബിരുദം നേടാനുള്ള കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല; ഗവേഷണം, അധ്യാപനം, സർക്കാർ സർവീസ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യരംഗം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഊർജമേഖല, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖല തുടങ്ങി അനേകം മേഖലകളിലേക്കുള്ള ശക്തമായ അകാദമിക് അടിത്തറയാണ്.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി നിയമനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലുള്ള ബിരുദധാരികൾക്ക് മികച്ച സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിനാൽ പരമ്പരാഗത സയൻസ് കോഴ്സുകളുടെ മൂല്യം കേവലം ആദ്യ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല.
അതേസമയം, ഈ കോഴ്സുകളെ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നവീകരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ജിയോളജി, ബയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (ജി.ഐ.എസ്), റിമോട്ട് സെൻസിങ്, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, ലാബ് ഓട്ടോമേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ അനലിറ്റിക്സ്, പ്രോഗ്രാമിങ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഓറിയന്റഡ് നൈപുണ്യങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ പഠനം നടത്തിയാൽ സർക്കാർ മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയിലും വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മാത്രം മതിയാകില്ല. നൈപുണ്യാധിഷ്ഠിതവും തൊഴിൽകേന്ദ്രീകൃതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഫിൻടെക്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ അറിവ് പരമ്പരാഗത ബിരുദ കോഴ്സുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മാതൃക കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കണം. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കാൻ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ സഹായകമാകും.
ഇതോടൊപ്പം, ഇന്റേൺഷിപ്പ് അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം. പഠനത്തോടൊപ്പം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിശീലനം, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ, ആശയവിനിമയശേഷി, പ്രശ്നപരിഹാര നൈപുണ്യം എന്നിവയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനം മാത്രം മതിയാകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പഠിച്ചതിനെ പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നാളെയുടെ തൊഴിൽ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കുക.
അതോടൊപ്പം, വിദ്യാർഥികളെ സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കുന്ന ജീവിതനൈപുണ്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാധാന്യം നൽകണം. സോപ്പ്, ടാൽക്കം പൗഡർ തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ഉപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം മുതൽ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം വരെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല, തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെയും വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാകണം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു ജോലി നേടാനുള്ള മാർഗം മാത്രമല്ല; വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും സാമൂഹിക ബോധത്തിനും വിമർശനാത്മക ചിന്തക്കും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ജീവിതാനുഭവം കൂടിയാണ്. അധ്യാപകരുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സംവാദം, സഹപാഠികളുമായുള്ള ഇടപെടൽ, കലാ-കായിക-സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ചേർന്നാണ് സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസം രൂപപ്പെടുന്നത്.
അതിനാൽ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങളുടെ തിളക്കത്തേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കാദമിക മികവും അധ്യാപന നിലവാരവും ഗവേഷണ സാധ്യതകളും ഭാവിയിലെ പഠന-തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും മാറുന്ന ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാടോടെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
നമ്മുടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാഠ്യപദ്ധതികളും കോഴ്സുകളും തുടർച്ചയായി നവീകരിക്കപ്പെടണം. മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കൂ. അതോടൊപ്പം, പരമ്പരാഗത അക്കാദമിക് മികവും ആധുനിക സാങ്കേതിക നൈപുണ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല, മികച്ചൊരു ജീവിതവും അറിവുള്ള സമൂഹവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ യുവതലമുറക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണിത്.
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