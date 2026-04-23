    date_range 23 April 2026 10:20 AM IST
    date_range 23 April 2026 10:20 AM IST

    അറിവുകൾ മാറ്റുരച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ബസ് ദി ബ്രെയിൻ ക്വിസ്

    ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബ​സ് ദ ​ബ്ര​യി​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രും ഫ്യൂ​ച്ച​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​​ക്കൊ​പ്പം

    മ​ല​പ്പു​റം: സ​ദ​സ്സി​നെ ഒ​ന്നാ​കെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബ​സ് ദി ​ബ്രെ​യി​ൻ ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം അ​റി​വി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​യി. ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​റും അ​ഷി​മ ജോ​ഷി​യു​മാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ഞ്ചു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് 10 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    230 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി പി.​പി. ഫി​ന ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബീ​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തും മ​റി​യം മൂ​ന്നാ​മ​തു​മെ​ത്തി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സി​ൽ സ​ലീ​ന, തു​ഫൈ​ൽ, ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഹി​ക്മ​ത്തു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ, അ​ഷി​മ ജോ​ഷി, ലി​നീ​ഷ് കൊ​ടി​യ​ത്ത്, മാ​ധ്യ​മം ബി​സി​ന​സ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് കെ. ​ജു​നൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Edu CafeCareer GuidenceMadhyamamEducation Conclave
    News Summary - Future Buzz The Brain Quiz to test your knowledge
