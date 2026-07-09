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    Career Guidance
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:16 AM IST

    ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചോദിക്കുന്നു; പി.എസ്​.സിക്ക്​ എന്തിനിത്ര ധൃതി

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    ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്​ പരീക്ഷ: ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നീക്കം
    ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചോദിക്കുന്നു; പി.എസ്​.സിക്ക്​ എന്തിനിത്ര ധൃതി
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    തിരുവനന്തപുരം: സിലബസ്​ മാറ്റം, ഉത്തര വിതരണത്തിലെ ‘ബി’ ചായ്​വ്​ എന്നീ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി പി.എസ്​.സി മുന്നോട്ട്​. ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ റിസർച്ച് ഓഫിസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയാണ്​ പരീക്ഷ നടന്ന്​ 20 ദിവസത്തിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്​. പി.എസ്​.സി ചെയർമാനും പരീക്ഷ കൺ​ട്രോളർക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾ രേഖാമൂലം പരാതിനൽകിയിട്ടും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. പുനഃപരീക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ്​ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നീക്കം. പരാതിയുമായി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനൊരുങ്ങുകയാണ്​ ഉദ്യോഗാർഥികൾ.

    ജൂലൈ ആറിന് ചേർന്ന പി.എസ്​.സി യോഗമാണ്​ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്​​. ഇത്ര കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായി തെറ്റില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ അത്​ കണക്കിലെടുക്കാതെ പി.എസ്​.സി കാണിക്കുന്ന ധൃതി ദുരൂഹമാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പരാതി. ​​പരീക്ഷക്ക്​ മുന്നോടിയായി സിലബസ്​ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പിന്നീട്​ അത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ വിവരം ഉദ്യോഗാർഥികൾ അറിഞ്ഞില്ല. പുതിയ സിലബസ്​ പ്രകാരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്​സുകാർക്ക്​ മുൻകാലങ്ങളിൽ നൽകിവന്ന വെയ്​റ്റേജ്​ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റ്​ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്​ 50 മാർക്കിന്‍റെ ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകാർക്ക്​ ​25 മാർക്കിന്‍റെ ചോദ്യം മാത്രം.

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    TAGS:psc exampscPSC RecruitmentControversykeralapsc
    News Summary - Candidates ask; Why is the PSC in such a hurry
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