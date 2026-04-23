Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Guidancechevron_rightകൗ​മാ​രം:...
    Career Guidance
    Posted On
    date_range 23 April 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 10:05 AM IST

    കൗ​മാ​രം: മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ തി​രു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ച് ടോ​ക്ക് ഷോ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ​യി​ലെ ടീ​നേ​ജ് മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഏർളി വാ​ണി​ങ് ​സൈ​ൻ ചാ​റ്റ് ഷോ​യി​ൽ ആ​ർ​ന്ദ്ര

    മോ​ഹ​ന​നും അ​ശ്വ​തി ശ്രീ​കാ​ന്തും

    ​മ​ല​പ്പു​റം: കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ തി​രു​ത്തി​ക്കു​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ആ​ർ​ദ്ര മോ​ഹ​നും ന​ടി​യും ‘ബി​ക​മി​ങ് വെ​ൽ​ന​സ്’ ഫൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ അ​ശ്വ​തി ശ്രീ​കാ​ന്തും ന​യി​ച്ച ടോ​ക്ക് ഷോ. ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ, വി​ശേ​ഷി​ച്ച് കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​ത് എ​ങ്ങ​നെ, എ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ അ​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വേ​ണം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ആ​ർ​ദ്ര മോ​ഹ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച കൂ​ടി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വേ​ണം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കൗ​മാ​ര​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, വി​ഷാ​ദം, മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ക​ണ്ഠ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം. വൈ​കാ​രി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് പ​റ​യാ​വു​ന്ന​തും പ​റ​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സെ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​രി​ച്ചെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പാ​ര​ന്റി​ങ് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ​ദ്ര മോ​ഹ​നും അ​ശ്വ​തി ശ്രീ​കാ​ന്തും ദൂ​രീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ർ​ദ്ര, ബി​ക​മി​ങ് വെ​ൽ​ന​സ് ഫൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ശ്വ​തി, ഉ​നൈ​സ് മൊ​യ്തു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മീ ​ഫ്ര​ണ്ട് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മു​ഹ്സി​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Edu CafeCareer GuidenceMadhyamamEducation Conclave
    X