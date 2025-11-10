Begin typing your search above and press return to search.
    Career & Education
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:07 PM IST

    അസിസ്റ്റന്‍റ് ഓഡിറ്റർ ഉത്തരസൂചികയിൽ പരാതിയുമായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ

    ചോദ്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം, കോടതിയെ സമീപിക്കാനും നീക്കം
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്, കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വീ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പി.​എ​സ്.​സി ന​ട​ത്തി​യ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ മു​ഖ്യ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ പി​ഴ​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര സൂ​ചി​ക​യി​ലാ​ണ് പി​ഴ​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ന​ട​ക്കം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ശേ​ഷം സെ​പ്തം​ബ​ർ 27 നാ​ണ് മു​ഖ്യ​പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കു​മാ​യി 200 മാ​ർ​ക്കി​ന് ഒ.​എം.​ആ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ 49,073 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ആ​ദ്യ പേ​പ്പ​റി​ലെ 'എ' ​കോ​ഡി​ലെ 15ാം ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ലും ര​ണ്ടാം പേ​പ്പ​റി​ലെ 'എ' ​കോ​ഡി​ലെ 69ാം ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി.

    ഒ​ന്നാം പേ​പ്പ​റി​ലെ 15ാം ചോ​ദ്യ​മാ​യ ‘‘ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള നീ​ക്കം എ​ന്ന് നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന ഏ​ത്’’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് താ​ൽ​കാ​ലി​ക ഉ​ത്ത​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ‘ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര​സം​ഘ​ട​ന’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​മാ​സം ഒ​ന്നി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഉ​ത്ത​രം ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നാ​ണ​യ നി​ധി’ എ​ന്നാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാം പേ​പ്പ​റി​ലെ 'എ '​കോ​ഡി​ലെ 69ാം ചോ​ദ്യ​മാ​യ ‘13ാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന​വ​യി​ൽ ഏ​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് ’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ലിം​ഗ ബ​ജ​റ്റ്’ എ​ന്നാ​ണ് താ​ൽ​കാ​ലി​ക ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്തി​ക ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​ത് ‘വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണ’​മാ​യി. അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ലെ തെ​റ്റു​ക​ൾ പ​ഠ​ന ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​തെ മൂ​ല്യ നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ നെ​ഗ​റ്റീ​വ് മാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്കം 2.66 മാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ക. ഇ​ത് റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​വി​ഷ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​രി​യാ​യ ഉ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

