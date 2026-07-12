‘നിർമിതബുദ്ധി നമ്മെയും കൊണ്ടേ പോകൂ...’text_fields
‘എന്റെ ജോലി എ.ഐ കൊണ്ടുപോകുമോ?’ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ലോകത്തെവിടെയും, കോഫി ഷോപ്പുകളിലെ വർത്തമാനങ്ങളിലും ഓഫിസുകളിലെ ഇടനാഴികളിലും, വീടുകളിലെ ഡൈനിങ് ടേബിളുകളിലും കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പേടിസ്വപ്നമാണിത്. നിർമിതബുദ്ധി (എ.ഐ) നമ്മെയും കൊണ്ടേ പോകൂ എന്ന ആശങ്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ, വാസ്തവത്തിൽ നാം അല്പം വൈകിപ്പോയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സത്യത്തിൽ, എ.ഐ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുപോന്ന ചില മടുപ്പിക്കുന്ന, ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള ജോലികളെ ചുമലിൽനിന്ന് ഇറക്കിവെക്കാൻ സഹായിക്കാനാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ആ പേടി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ മാറ്റത്തെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മാറ്റം എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. വിദ്യുച്ഛക്തി വന്നപ്പോൾ മെഴുകുതിരി വിൽക്കുന്നവർ ഭയന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ ലൈബ്രേറിയൻമാർ ഭയന്നു. ഇന്ന് എ.ഐ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു. എന്നാൽ, ചരിത്രം സാക്ഷി -ഓരോ പുതിയ മാറ്റവും പുതിയ ഒരുകൂട്ടം ജോലികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കരിയർ മാപ്പുകൾ പഴയ പത്രക്കടലാസുകളിൽ കാണുന്നതുപോലെയല്ല. ഗൂഗിൾ മാപ്സ് പോലെ തത്സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിവേഗം കുതിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഒരു കരിയർ മാഗസിനിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ള 'ഡോക്ടർ', 'എഞ്ചിനീയർ' എന്നീ വരികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒന്ന് വലിച്ചുനീട്ടേണ്ട സമയമാണിത്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ഈ പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്.
എ.ഐ: നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജൂനിയർ ഇന്റേൺ
നിർമിതബുദ്ധിയെ വില്ലനായി കാണുന്നത് നിർത്തുക. അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഓഫിസിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള, എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജൂനിയർ ഇന്റേണായി കാണുക. അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഡേറ്റ നൽകും, റിപ്പോർട്ട് എഴുതും, കോഡിങ് ചെയ്യും. പക്ഷേ, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് എഴുതണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ആ കോഡിങ് ഏത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. അതായത്, എ.ഐക്ക് ഡേറ്റയായി വിവരങ്ങൾ നൽകാം, പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ്.
ഇവിടെയാണ് കരിയറിന്റെ പുതിയ മാപ്പിങ് തുടങ്ങുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് ഒരു ജോലിയുടെ കാതൽ 'വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക' എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി? ഇന്ന് ജോലിയുടെ കാതൽ 'വിവരങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം' എന്നതാണ്. ഒരു പ്ലംബർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പിലെ ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ തൊഴിൽ പൈപ്പ് നന്നാക്കൽ മാത്രമല്ല, ആ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ കൂടിയാണ്. അവിടെ അയാളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ഒരു 'സ്മാർട്ട് കോളർ' പ്രൊഫഷനലാണ്.
സ്കിൽ: ഡിഗ്രിയേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്ന കറൻസി
കോളജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു എൻട്രി പാസ് മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇന്ന് കോർപറേറ്റ് ലോകം നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല; മറിച്ച്, ‘നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു?’ എന്നതാണ്. ഒരാൾ ഒരു ബിരുദധാരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നാൽ അത് എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം എന്ന് അയാൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, ബിരുദധാരിയേക്കാൾ അയാൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വിലയുണ്ട്.
നമ്മൾ ഈ 'സ്കിൽ' എന്ന വാക്ക് കേട്ട് മടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ, അതാണ് സത്യം. ഒരു റോബോട്ടിക്സ് മെയിന്റനൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിഗ്രി വേണമെന്നില്ല. റോബോട്ടിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് മതിയെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി ലഭിക്കും. അതാണ് പുതിയ കാലത്തെ ട്രെൻഡ്. നമ്മൾ സ്കില്ലുകളെ ഡിഗ്രികളുടെ തടവറയിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു വുഡ് വർക്കർ ആണെങ്കിൽ, മരം മുറിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആ ഡിസൈൻ എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരക്കാം എന്ന് പഠിക്കണം. അതാണ് സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡിങ്. അതാണ് നിങ്ങളെ അപ്രസക്തമാകാതെ നിലനിർത്തുന്നത്.
സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ: യന്ത്രത്തിന് പകർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യത്വം
എ.ഐക്ക് പാട്ടുകൾ എഴുതാം, ചിത്രം വരക്കാം. പക്ഷേ, ഒരു രോഗിയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ച്, ‘പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാകും’ എന്ന് പറയാൻ ഒരു മെഷീന് കഴിയില്ല. അവിടെയാണ് 'മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ' പ്രസക്തി. കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ ഇന്ന് ഹാർഡ് സ്കില്ലുകളെക്കാൾ വലുതാണ്.
ഇന്നത്തെ കോർപറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടത് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അറിയുന്ന, ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയുന്ന, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പതറാതെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ്. ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ടീം അംഗം തളർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ, അയാളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എ.ഐക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ 'മനുഷ്യത്വപരമായ' കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് ഒരു കരിയർ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിടുക, അവരെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അവരെ മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കുക. സ്ക്രീനിൽ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും കരിയറിൽ വലിയൊരു ലീഡർ ആകാൻ കഴിയില്ല.
രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള അപേക്ഷ: മക്കളെ മെഷീനുകൾ ആക്കരുത്
എന്റെ കരിയറിലെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം, രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം തോൽവികളും ആഗ്രഹങ്ങളും കുത്തിനിറക്കുന്നതാണ്. ‘നീ ഡോക്ടറാകണം, നീ എഞ്ചിനീയറാകണം.’ എന്തിന്? ആ കുട്ടിക്ക് വരക്കാനാണോ താല്പര്യം? എങ്കിൽ അവനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അതിൽ പണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം പല എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല.
ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ മറ്റൊരാളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക. പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് വിജയിക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ആയിരം വഴികളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു ഡെലിവറി കമ്പനിയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും താൽപര്യം. അതിന് ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി പഠിച്ചാൽ മതിയാകും. അവനെ അതിന് വിടൂ. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവരുടെ മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കരുത്. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളപ്പിക്കുക.
നിരന്തര പഠനം (Lifelong Learning)
‘ഞാൻ പഠനം കഴിഞ്ഞു’ എന്ന് ആരും പറയരുത്. ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതൊരു വലിയ നുണയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാർ പോലും ദിവസവും വായിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ജോലിയിൽ കയറിയാൽ, നാളെ ആ ജോലിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുക. എഐ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക് വന്നാൽ, അതിനെ എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കുക. എ.ഐയെ പേടിച്ച് പിന്മാറുന്നവൻ തോൽക്കും, എ.ഐയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവൻ ജയിക്കും.
ഈ പ്രോസസിനെയാണ് 'അൺലേണിങ് ആൻഡ് റീലേണിങ്’ എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ അറിവുകൾ മായ്ച്ചുകളയുക, പുതിയത് എഴുതിച്ചേർക്കുക. ഒരു കരിയർ മാഗസിൻ വായിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ എന്നും പുതുതായി സൂക്ഷിക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, പുതിയവ വായിക്കാൻ, പുതിയ മനുഷ്യരെ കാണാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങുക.
കരിയർ മാപ്പിലെ വെല്ലുവിളികൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?
ഈ കരിയർ മാപ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുറെ വെല്ലുവിളികൾ വരും. വ്യാജ കൺസൾട്ടന്റുമാർ വരും, പണം വാങ്ങി കോഴ്സ് വിൽക്കുന്നവർ വരും. അവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ഒരു കാര്യവും തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനിക്കരുത്. സമയം എടുക്കുക, ഗവേഷണം ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുള്ള വഴിയിൽ കുഴികളുണ്ടാകാം, പക്ഷെ ആ കുഴികൾ ചാടിക്കടക്കാൻ പഠിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കരിയർ വാരിയർ. പരാജയപ്പെട്ടാൽ തളർന്നുപോകരുത്. ഓരോ പരാജയവും പുതിയൊരു പാഠമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ എഐ കാലത്ത് പരാജയപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനം.
അവസാനമായി...
സുഹൃത്തുക്കളെ, നിർമിതബുദ്ധി നമ്മെയും കൊണ്ടേ പോകും എന്ന ഭയത്തിന് അർത്ഥമില്ല. എ.ഐ ഒരു വിപ്ലവമാണ്, പക്ഷേ അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ സങ്കൽപങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും എപ്പോഴും എ.ഐയെക്കാൾ വലുതാണ്. എ.ഐക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാം, പക്ഷേ അതിന് ജീവിതം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ആ ജീവിതം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ‘ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വെറുതെ കളഞ്ഞു’ എന്ന് തോന്നാതിരിക്കാൻ, നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ തീരുമാനിക്കാം...നമുക്ക് നിരന്തരം പഠിക്കാം, നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആകാം, നമുക്ക് മനുഷ്യരായിത്തന്നെ തുടരാം. ആ മനുഷ്യത്വമാണ് ഈ ഇന്റലിജൻസ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം.
നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വഴിയിൽ വെളിച്ചം നിറയട്ടെ. കരിയർ എന്നത് വെറും പണം സമ്പാദിക്കലല്ല, അതൊരു ജീവിതാനുഭവമാണ്. ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ അറിവുകളുണ്ട്. മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക. ഈ കാലം നിങ്ങളുടേതാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടേതാണ്. ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ യോഗ്യരായ മറ്റാരുമില്ല.
ഓർക്കുക, എ.ഐ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ എടുത്തേക്കാം, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട, കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ അവസരങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചുനീട്ടുന്നു. ആ അവസരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? എങ്കിൽ തുടങ്ങാം... ഇന്നുമുതൽ, പുതിയൊരു കരിയർ പാതയിലേക്ക്!
ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അറിവുകളുടെ വലിയൊരു ലോകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വായന തുടരുക. പഠനം തുടരുക. ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പുസ്തകം പോലെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്, അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുക.
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