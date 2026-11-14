പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്text_fields
പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.പി.ജെ.അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. അർഹരായവർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും.
യോഗ്യത
അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളായ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ, സിഖ്, ജൈന, പാർസി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കണം.
കേരളത്തിലെ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക് കോളജുകളിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ മൂന്നുവർഷ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാവണം
മുമ്പ് ഈ സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചവർക്ക് അർഹതയില്ല.
ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തിൽ, കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം കവിയാത്ത എ.പി.എൽ വിഭാഗത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും.
സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ 30 ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ
ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ ഒപ്പിട്ട പ്രിന്റൗട്ടിനൊപ്പം അനുബന്ധ രേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഇതിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു / വി.എച്ച്.എസ്.ഇ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ, പോളിടെക്നിക് അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയുടെ പകർപ്പ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്യൂണിറ്റി /ന്യൂനപക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
റേഷൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്
പ്രധാന തീയതികൾ
- അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി → നവംബർ 25
- രേഖകൾ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി → നവംബർ 28
- സ്ഥാപനതല പരിശോധനയും ഓൺലൈൻ അംഗീകാരവും → നവംബർ 30
- അപേക്ഷകൾ ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി → ഡിസംബർ 05
(നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം)
വിശദ വിവരങ്ങൾ
www.mwdscholarship.kerala.gov.in.
email: scholarship.mwd@gmail.com.
Ph: 0471-2300524, 0471-2300523, 0471-2302090.