Madhyamam
    Career & Education
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 1:08 PM IST

    അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​നി​ക്ക​രെ ഒ​രു ‘ഐ.​ഐ.​ടി’ വ​സ​ന്തം

    അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​നി​ക്ക​രെ ഒ​രു ‘ഐ.​ഐ.​ടി’ വ​സ​ന്തം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ക്കാ​ല​ത്തും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള പേ​രാ​ണ് ഐ.​ഐ.​ടി (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി). ‘മോ​ൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്?’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ഐ.​ഐ.​ടി​യി​ലാ​ണ്’ എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലെ അ​ഭി​മാ​നം, അ​ത് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​റി​യൂ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി, ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ ജെ.​ഇ.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ നൂ​ൽ​പ്പാ​ലം ക​ട​ന്ന്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക്യാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ നേ​ടു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക വ​ഴി. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ലം മാ​റി. ന​മ്മു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കു​വി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഐ.​ഐ.​ടി ഡ​ൽ​ഹി എ​ന്ന ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ തൊ​ട്ട​രി​കി​ൽ, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ഓ​ഫ്-​കാ​മ്പ​സ് അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മു​മ്പി​ൽ തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​തി​ലാ​ണ്.

    ഇ​തൊ​രു ‘ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി’ അ​ല്ല

    പ​ല​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സം​ശ​യം, ‘ഇ​തൊ​രു ഓ​ഫ് കാ​മ്പ​സ് അ​ല്ലേ, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് വി​ല​യു​ണ്ടാ​കു​മോ?’ എ​ന്ന​താ​ണ്. ആ ​സം​ശ​യം ആ​ദ്യം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാം. നി​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും, കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ക്ഷാ​ൽ ഐ.​ഐ.​ടി ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ്. ‘അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​മ്പ​സ്’ എ​ന്ന് അ​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന അ​തേ മൂ​ല്യം, അ​തേ പ​ദ​വി, അ​തേ അ​ലു​മ്‌​നി സ്റ്റാ​റ്റ​സ്.

    എ​ന്താ​ണ് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം?

    ഭാ​വി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട്, വ​ള​രെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് ബി.​ടെ​ക് കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്:

    1. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്(​സി.​എ​സ്.​ഇ):

    ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് ആ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കോ​ഴ്സ്. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, കോ​ഡി​ങ്ങും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലും മി​ക​ച്ചൊ​രു ചോ​യ്സ് വേ​റെ​യി​ല്ല.

    2. എ​ന​ർ​ജി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​:

    ഇ​തൊ​രു ‘സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക്’ ചോ​യ്സാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഗ്രീ​ൻ എ​ന​ർ​ജി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. സൗ​രോ​ർ​ജ്ജം, വി​ൻ​ഡ് എ​ന​ർ​ജി, സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ലും യൂ​റോ​പ്പി​ലും വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​യി​രി​ക്കും.

    3. കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​:

    പു​തി​യ​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ഴ്സ്. യു.​എ.​ഇ എ​ന്ന​ത് പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ബ്ബാ​ണ്. അ​ബൂ​ദ​ബി നാ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി (അ​ഡ്​​നോ​ക്) പോ​ലു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് പു​റ​കെ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല. ഇ​വ കൂ​ടാ​തെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എം.​ടെ​ക്, പി.​എ​ച്ച്​​ഡി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ:

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​രു ‘ലോ​ട്ട​റി’:

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​സ് ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഐ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ജെ.​ഇ.​ഇ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ്’ എ​ന്ന അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യ ക​ട​മ്പ ക​ട​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​മ്പ​സി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്:

    വ​ഴി 1: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ രീ​തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​വ​ർ ജെ.​ഇ.​ഇ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് എ​ഴു​തി, മി​ക​ച്ച റാ​ങ്ക് നേ​ടി ജോ​സ കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്​ വ​ഴി അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​മ്പ​സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം.

    വ​ഴി 2: യു.​എ.​ഇ/​പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് (Residents/Expats) ജെ.​ഇ.​ഇ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് എ​ഴു​തേ​ണ്ട​തി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്കാ​യി CAET (Combined Admission Entrance Test) എ​ന്ന പു​തി​യൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. പെ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പേ​പ്പ​ർ മോ​ഡി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന, ഫി​സി​ക്സ്-​കെ​മി​സ്ട്രി-​മാ​ത്​​സ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ, ജെ.​ഇ.​ഇ​യു​ടെ അ​ത്ര​യും സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​മി​ല്ലാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ഴു​താം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണി​ത്.

    പ​ണം ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് കി​ട്ടു​ന്ന പ​ഠ​നം:

    വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കോ​ടി​ക​ൾ ലോ​ൺ എ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഈ ​ഭാ​ഗം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് പ​ണം ന​ൽ​കി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്.

    സൗ​ജ​ന്യ പ​ഠ​നം: CAET വ​ഴി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ, മി​ക​ച്ച റാ​ങ്കും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​ര​വും (CGPA 8.0+) ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 100ശ​ത​മാ​നം ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 50ത​മാ​നം ഫീ​സി​ള​വും ല​ഭി​ക്കും.

    മാ​സം പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി: ഇ​ത് വെ​റും വാ​ഗ്ദാ​ന​മ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ജെ.​ഇ.​ഇ വ​ഴി വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​സം 2,000 ദി​ർ​ഹം(​ഏ​ക​ദേ​ശം 45,000 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ) സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡ് ആ​യി ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സ​വും, വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ 4,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ ട്രാ​വ​ൽ അ​ല​വ​ൻ​സും ല​ഭി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ: പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ യു​എ​ഇ​യി​ലെ വ​മ്പ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പും ജോ​ലി​യും നേ​ടാം. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ‘ടാ​ക്സ് ഫ്രീ’(Tax-Free) ​ശ​മ്പ​ളം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ എ​ത്ര​യോ മ​ട​ങ്ങാ​യി​രി​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക: iitdabudhabi.ac.ae

