സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നത പഠനത്തിന് അംബേദ്കർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നത പഠനത്തിന് അംബേദ്കർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്text_fields
ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് സർവകലാശാല ബംഗളൂരു 2026-27 വർഷത്തെ താഴെ പറയുന്ന ഫുൾടൈം റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
● പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്-എം.എസ്സി ഇക്കണോമിക്സ് (സീറ്റുകൾ 75), എം.എ ഇക്കണോമിക്സ് (50)
● ത്രിവത്സര ബി.എസ്സി ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് (50)
● ദ്വിവത്സര എം.എസ്സി ഇക്കണോമിക്സ് (30), എം.എസ്സി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇക്കണോമിക്സ് (30), എം.എ ഇക്കണോമിക്സ് (30), എം.എസ്സി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക്സ് (30), എം.എസ്സി ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് (30), എം.എസ്സി പബ്ലിക് പോളിസി (30).
പ്രവേശന യോഗ്യത: പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ പരീക്ഷ മൊത്തം 65 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ വിജയിച്ചിരിക്കണം. എം.എസ്സി ഇക്കണോമിക്സിന് പ്ലസ് ടുതലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളും എം.എ ഇക്കണോമിക്സിന് പ്ലസ് ടുവിന് ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് / ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചിരിക്കണം.
ത്രിവത്സര ബി.എസ്സി ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് പ്രവേശനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് /മാത്തമാറ്റിക്സ് /കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഡാറ്റാ സയൻസ് വിഷയങ്ങളോടെ പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ പരീക്ഷ 65 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ വിജയിക്കണം. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ചുശതമാനം മാർക്കിളവ് ലഭിക്കും. പ്രവേശനം സി.യു.ഇ.ടി യു.ജി 2026-27 (ഇംഗ്ലീഷ്, ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്) സ്കോർ/യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
ദ്വിവത്സര എം.എ, എം.എസ്സി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി അടക്കം സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ http://base.ac.inൽ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷാഫീസ് 600 രൂപ, പട്ടികജാതി/വർഗം, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് 300 രൂപ മതി. ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. സി.യു.ഇ.ടി യു.ജി/പി.ജി 2026 ഫലം പ്രഖ്യാപനം വന്ന് ഒരാഴ്ച വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
