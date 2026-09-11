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    ഡോ.വിദ്യ ലാലന് 2.68 കോടിയുടെ മേരി ക്യൂറി ഫെലോഷിപ്പ്

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    ഡോ.വിദ്യ ലാലന് 2.68 കോടിയുടെ മേരി ക്യൂറി ഫെലോഷിപ്പ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഫി​സി​ക്സ് വ​കു​പ്പ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ഡോ.​വി​ദ്യ ലാ​ല​ന് ഗ​വേ​ഷ​ണ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ മേ​രി സ്ക്ലോ​ഡോ​വ്സ്ക ക്യൂ​റി പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഗ​വേ​ഷ​ക കൈ​മാ​റ്റ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്.

    ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 2.68 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഈ ​ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പ് ഡോ. ​വി​ദ്യ​യ്ക്ക് ത​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​രി​ച​യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും.

    കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫി​സി​ക്സി​ൽ എം.​എ​സ്.​സി​യും പി.​എ​ച്ച്.​ഡി​യും നേ​ടി​യ ഡോ.​വി​ദ്യ, അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​സു​ബോ​ധി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട മൈ​ക്രോ​വേ​വ് അ​റ്റ​ൻ​വേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി വൈ​ദ്യു​ത​കാ​ന്തി​ക പാ​രാ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം. നി​ല​വി​ൽ ഐ.​ഐ.​ടി. ഖ​ര​ഗ്പൂ​രി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡോ.​വി​ദ്യ, ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് ജ​പ്പാ​നി​ലെ ക്യോ​ട്ടോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ പ്രോ​സ​സ്സിം​ഗ്, മൈ​ക്രോ​വേ​വ് മെ​ഷ​ർ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, ഹൈ-​ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി സി​മു​ലേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മ​ു​ണ്ട്. കി​ളി​മാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ലാ​ല​ന്റെ​യും റീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ്: ഡോ. ​നി​ത്യാ​ന​ന്ദ​ൻ.

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    News Summary - Vidya Lalan awarded Marie Curie Fellowship worth Rs. 2.68 crore
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