Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:46 AM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ മത്സരത്തില്‍ വൈഗ രാജേഷ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

    അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ മത്സരത്തില്‍ വൈഗ രാജേഷ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും
    Listen to this Article

    പെരുമ്പാവൂര്‍: ബംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന ദേശീയ സ്പോര്‍ട്സില്‍ യോഗാസന ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ നേടിയ വൈഗ രാജേഷ് നേപ്പാളില്‍ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ യോഗ്യത നേടി. കീഴില്ലം മണ്ണൂര്‍ ഗാര്‍ഡിയന്‍ എയ്ഞ്ചല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്.

    പ്രൈമറി തലം മുതല്‍ കരാട്ടെ പരിശീലിക്കുന്ന വൈഗ ബ്ലാക്ക് ബെല്‍റ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളിലെ ജിമിനി ടീച്ചറുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് യോഗ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.

    കീഴില്ലം പണിക്കരമ്പലം മുണ്ടന്‍പാലത്തിങ്കല്‍ എം.ഡി. രാജേഷ് പണിക്കരുടെയും രജനി രാജേഷിന്റെയും ഇളയ മകളാണ്. ഇഗ്നോ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനി വിനയ രാജേഷാണ് സഹോദരി.

    TAGS:competitioninternational yogaachievement
