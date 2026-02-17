Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 1:45 PM IST

    ഓർമശക്തിയിൽ യു.ആർ.എഫ് റെക്കോർഡ് നേടി മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ

    memory test
    മുഹമ്മദ് യാസീൻ

    ആറ്റിങ്ങൽ: ഓർമ്മശക്തിയിൽ യു.ആർ.എഫ് റെക്കോർഡ് നേടി മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ. ആലംകോട് ഫാത്തിമ വില്ലയിൽ ജമീർ- സോണി ജമീർ ദമ്പതികളുടെ മകനും, മേവർക്കൽ ഗവ. എൽ.പി സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ്‌ യാസീൻ.

    2022 ലെ ഏഷ്യയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് ഡേറ്റ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

    2022 ലെ ഏത് തീയതി ചോദിച്ചാലും അന്നത്തെ ദിവസം, കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം, മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എന്നിവ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറയുന്നത്.

    TAGS:trivandrumachievementurf world record
    News Summary - Third grader sets URF record in memory
