Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    15 Sept 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    15 Sept 2025 1:42 PM IST

    തൽ സൈനിക് ക്യാമ്പിൽ താരങ്ങളായി മൂവർസംഘം

    തൽ സൈനിക് ക്യാമ്പിൽ താരങ്ങളായി മൂവർസംഘം
    കാ​ഡ​റ്റു​കളാ​യ കി​ര​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​യ്സ്, അ​ല​ൻ രാ​ജ​ൻ,

    അ​ര​വി​ന്ദ് രാ​ജേ​ഷ്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യൂ​നി​ഫോം യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ​ൻ.​സി.​സി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ത​ൽ സൈ​നി​ക് ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ അ​ട​ക്കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച് തൊ​ടു​പു​ഴ ന്യൂ​മാ​ൻ കോ​ള​ജി​ലെ മൂ​ന്ന് കാ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ കി​ര​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​യ്സ്, അ​ല​ൻ രാ​ജ​ൻ, അ​ര​വി​ന്ദ് രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​ൻ.​സി.​സി​യു​ടെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ക്യാ​മ്പാ​യ ത​ൽ സൈ​നി​ക് ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    നൂ​റു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ക​ഠി​ന​മാ​യ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ത​ൽ സൈ​നി​ക് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഒ​ബ്‌​സ്റ്റ​ക്കി​ൾ ട്രെ​യി​നി​ങ്, ഫ​യ​റി​ങ്, ജെ.​ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ആ​ൻ​ഡ് ഹൈ​ജി​ൻ, മാ​പ് റീ​ഡി​ങ് എ​ന്നീ മി​ലി​റ്റ​റി മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​വ​യി​ൽ ഒ​ബ്സ്റ്റാ​ക്കി​ൾ ട്രെ​യി​നി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​ര​ൺ ജേ​ക്ക​ബും ഫ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ അ​ല​ൻ രാ​ജ​നും ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ആ​ൻ​ഡ് ഹൈ​ജി​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ് രാ​ജേ​ഷും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. ടി.​എ​സ്.​സി ദേ​ശീ​യ​ത​ല ടീം ​ഷൂ​ട്ടി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​ല​ൻ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​യി.

    മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ബി.​കോം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ കി​ര​ൺ പ​ന്നി​മ​റ്റം കു​ഴി​പ്പാ​ല​യി​ൽ ജോ​യ്സ്-​ഷൈ​നി​മോ​ൾ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ പൊ​ക്കേ​ൽ രാ​ജ​ൻ-​ത്രേ​സ്യാ​മ്മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ അ​ല​ൻ രാ​ജ​ൻ മൂ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ ച​രി​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഈ​സ്റ്റ് മാ​റാ​ടി വാ​ഴ​യി​ൽ​പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ രാ​ജേ​ഷ്-​സ​ജ​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷ സു​വോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച എ​ൻ.​സി.​സി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു സീ​നി​യ​ർ വ​നി​ത ബാ​ൻ​ഡ് ടീ​മി​നെ അ​യ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മെ​ന്ന നേ​ട്ട​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ കാ​ഡ​റ്റു​ക​ളെ 18 കേ​ര​ള ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ലെ​ഫ്.

    കേ​ണ​ൽ അ​നി​രു​ധ് സി​ങ്, കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ​ർ മോ​ൺ. ഡോ. ​പ​യ​സ് മ​ല​യ​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ജെ​ന്നി കെ. ​അ​ല​ക്സ്‌, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് എ​ൻ.​സി.​സി ഓ​ഫി​സ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ്ര​ജീ​ഷ് സി. ​മാ​ത്യു, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം, പ്ര​ഫ. ബി​ജു പീ​റ്റ​ർ, കോ​ള​ജ് ബ​ർ​സാ​ർ ഫാ. ​ബെ​ൻ​സ​ൺ എ​ൻ. ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

