Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightAchievementschevron_rightട്രാ​ക്കില്ലെങ്കിലും...
    Achievements
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:32 AM IST

    ട്രാ​ക്കില്ലെങ്കിലും ഓടും ഈ മെ​ട്രോ

    text_fields
    bookmark_border
    state school science fair
    cancel
    camera_alt

    ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​ എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം വ​ർ​ക്കി​ങ് മോ​ഡ​ലി​ൽ സോ​ളാ​ർ പ​വേ​ർ​ഡ് ട്രാ​ക്ക് ലെ​സ് സെ​മി മാ​ഗ്ന​റ്റി​ക് മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി കോ​ട്ട​യം സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഡേ​വി​ന സി​ബി, അ​ൽ​വി​ന ജോ​മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഏറെപ്പേരും. എന്നാൽ, അതിലും മികച്ചതും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയതും തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമാണ് തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ‘സോളാർ പവേർഡ് ട്രാക്ക് ലെസ് സെമി മാഗ്നറ്റിക് മെട്രോ’ എന്ന് കോട്ടയം മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സെന്‍റ് തോമസ് എച്ച്.എസിലെ ഡെവീന സിബി, അൽവീന ജോമോൻ എന്നിവർ പറയുന്നു. ഈ മെട്രോയിൽ പാളങ്ങളില്ല, തൂണുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.

    തൂണുകളിലും ട്രെയിനിന്റെ അടിയിലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നെറ്റുകൾ വഴിയാണ് ഓടുക. സമാന ധ്രുവങ്ങൾ അഭിമുഖമായി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷനും വരില്ല.

    ഇതുമൂലം അതിവേഗത്തിൽ ഓടാനാകും. തൂണുകളുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ പാനലിൽനിന്നും എനർജി ബാറ്ററിയിലേക്ക് സംഭരിക്കുന്ന സൗരോർജം, തൂണുകളിലെ മെറ്റലിക് ചാനൽ വഴി ട്രെയിനിനുള്ളിലെ അതിവേഗ ഫാനിൽ എത്തുന്നു. ഫാൻ അമിതവേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് വഴി ട്രെയിൻ മുന്നോട്ടുനീങ്ങും. കൂടാതെ, ട്രെയിനിനു മുന്നിൽപെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ തടയാൻ സെൻസർ സംവിധാനവുമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:achievementState School Science Fairscience fair
    News Summary - state school science fair
    Similar News
    Next Story
    X