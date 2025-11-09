Begin typing your search above and press return to search.
    Achievements
    date_range 9 Nov 2025 11:21 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 11:21 AM IST

    മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണോ പ്ര​ശ്നം; പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ‘ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി, ക്ലീ​ൻ സി​റ്റി’

    state school science fair
    ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം സ്റ്റി​ൽ മോ​ഡ​ലി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് ത​ച്ച​ങ്ങാ​ട് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി. ​നി​ര​ഞ്ജ​ന​ശ്രീ, അ​ക്ഷ​ര രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി ക്ലീ​ൻ സി​റ്റി മാ​തൃ​ക

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​രം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം നേ​ടു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ‘ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി ക്ലീ​ൻ സി​റ്റി’. ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം സ്റ്റി​ൽ മോ​ഡ​ലി​ലാ​ണ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ത​ച്ച​ങ്ങാ​ട് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ വി. ​നി​ര​ഞ്ജ​ന​ശ്രീ, അ​ക്ഷ​ര രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ​ത്.

    സോ​ളാ​ർ പ​വേ​ർ​ഡ് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഇ​ക്കോ പാ​ർ​ക്ക്, സോ​ളാ​ർ റൂ​ഫ് ടോ​പ്, എ.​ഐ ബേ​സ്ഡ് ഡെ​സ്റ്റ് ബി​ൻ എ​ന്നീ നാ​ലു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ സോ​ളാ​ർപാനൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഊ​ർ​ജം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വൈ​ദ്യു​തി​ച്ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ക, കാ​ർ​ബ​ൺ വി​സ​ർ​ജ​നം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാം.

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ആ​ശ​യം. അ​ൾ​ട്രാ സോ​ണി​ക് സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തും. നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം നി​റ​യു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഐ.​ഒ.​ടി വ​ഴി​യോ വൈ​ഫൈ വഴി​യോ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കും. ഡെ​സ്റ്റ് ബി​ന്നി​നു മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ കാ​മ​റ വ​ഴി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ത്തെ ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ച്ച​റി​യും.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി, സ്‌​കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് തു​ട​ങ്ങി ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി ക​ഴി​യും. ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ​ വി​ശ്ര​മ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കോ പാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സോ​ളാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഊ​ർ​ജം വ​ഴി ലൈ​റ്റു​ക​ളും മ​ഴ​വെ​ള്ള​സം​ഭ​ര​ണി വ​ഴി ജ​ല​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി ജ​ല​ച​ക്ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. സോ​ളാ​ർ പ​വേ​ർ​ഡ് ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​ണ് ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗം. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാം.

