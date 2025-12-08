Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightAchievementschevron_right‘മാധ്യമം’ സീനിയർ സബ്...
    Achievements
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:28 AM IST

    ‘മാധ്യമം’ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ സുബൈർ പി. ഖാദറിന് റീച്ച് മീഡിയ നാഷനൽ ഫെലോഷിപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ദേശീയതലത്തിൽ 10 പേരാണ് ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായത്
    ‘മാധ്യമം’ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ സുബൈർ പി. ഖാദറിന് റീച്ച് മീഡിയ നാഷനൽ ഫെലോഷിപ്പ്
    cancel
    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: ആരോഗ്യ പത്രപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള റീച്ച് മീഡിയ നാഷനൽ ഫെ​ലോഷിപ്പിന് (2025-2026) ‘മാധ്യമം’ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ സുബൈർ പി. ഖാദർ അർഹനായി. ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്‍റ് ടി.ബി സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. ഡിസംബർ 19ന് ചെ​ന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തുമെന്ന് റീച്ച് മീഡിയ, മീഡിയ ആന്‍ഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ടാനിയ ടിംബിൾ അറിയിച്ചു.

    25,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ടി.ബി റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഉന്നത പരിശീലനവുമാണ് ഫെലോഷിപ്പിൽ ലഭിക്കുക. ദേശീയതലത്തിൽ പത്തു പേരാണ് ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായത്. 'കോവിഡാനന്തര കേരളത്തിലെ ക്ഷയരോഗ നിർമാർജനവും വെല്ലുവിളികളും' എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് 2022ൽ ഇതേ പുരസ്കാരം സുബൈർ പി. ഖാദറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    2017 മുതൽ മാധ്യമം പത്രാധിപ സമിതി അംഗമായ സുബൈർ പി. ഖാദർ നിലവിൽ ‘മാധ്യമം’ പീരിയോഡിക്കൽസിൽ സീനിയർ സബ് എഡിറ്ററാണ്. കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ 2022ലെ സമഗ്ര ഗവേഷണത്തിനുള്ള മാധ്യമ ഗവേഷക ഫെലോഷിപ്, 2024ലെ പൊതു ഗവേഷണത്തിനുള്ള മാധ്യമ ഗവേഷക ഫെലോഷിപ് എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഓമശ്ശേരി അമ്പലക്കണ്ടി സ്വദേശിയാണ്​ സുബൈർ​. എരഞ്ഞിക്കൽ എ.കെ അബ്ദുൽഖാദർ മുസ്‍ലിയാരുടെയും നെച്ചൂളി സഫിയയുടെയും മകനാണ്​. ഭാര്യ: ഉമ്മു ഹബീബ എ.കെ. അയ്ദിൻ ഐബക് മകനാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MadhyamamSubair P KhaderREACH media fellowship
    News Summary - Reach Media National Fellowship subair p khader
    Similar News
    Next Story
    X