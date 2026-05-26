    date_range 26 May 2026 9:55 PM IST
    date_range 26 May 2026 9:55 PM IST

    197 ഫുൾ എ പ്ലസ്, നാല് പേർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഒന്നാമതായി റഹ്മാനിയ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

    ആതിര. ഡി, ഹാദി റഹ്മാൻ എ.എം, മുഹമ്മദ് റോഷൻ, അഫ്സീന

    ​കോഴിക്കോട്: രണ്ടാംവർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയക്കുതിപ്പുമായി റഹ്മാനിയ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഫലം പ്രസിദ്ധികരിച്ചപ്പോൾ ഇത്തവണയും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ സ്കൂൾ എന്ന അഭിമാന പദവി റഹ്മാനിയ നിലനിർത്തി.

    സ്കൂളിലെ 197 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി ഉജ്ജ്വല വിജയം കൈവരിച്ചത്. ​ഫുൾ എ പ്ലസ് നേട്ടത്തിന് പുറമെ, പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും (Full Mark) നേടി സ്കൂൾ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി. സംസ്ഥാനത്താകെ 60 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ലഭിച്ച ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിൽ നാല് പേർ റഹ്മാനിയ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആതിര. ഡി, മുഹമ്മദ് റോഷൻ, ഹാദി റഹ്മാൻ എ.എം, അഫ്സീന. പി എന്നിവരാണ് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി സ്കൂളിന്റെയും നാടിന്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയത്.

    ​തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കൈവരിക്കുന്ന ഈ ചരിത്ര നേട്ടം വിദ്യാർഥികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും സ്കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെയും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ഫലമാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സുബൈദ അറിയിച്ചു. മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും റഹ്മാനിയ സ്കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റും പി.ടി.എയും അഭിനന്ദിച്ചു.

    TAGS: higher secondary School, Rahmaniya, Higher Secondary Result
    News Summary - Rahmaniya Higher Secondary School again tops the state
