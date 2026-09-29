പതിനാലാം വയസ്സിൽ എസ്.എ.ടി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം; ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ജോർജിയയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മിടുക്കൻ

പതിനാലാം വയസ്സിൽ എസ്.എ.ടി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം; ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ജോർജിയയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മിടുക്കൻtext_fields
അറ്റ്ലാന്റ്: പതിനാലാം വയസ്സിൽ എസ്.എ.ടി പരീക്ഷയിൽ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി വിദ്യാർഥി. ജോർജിയയിലെ ഫുൾട്ടൺ കൗണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള അശ്രിത് തല്ലൂരി ആണ് കോളജ് തല പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ 1600-ൽ 1600 മാർക്കും വാങ്ങി മിന്നുന്ന വിജയം കൈവരിച്ചത്. സാധാരണയായി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ മാത്രം എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിലാണ് ഈ മിടുക്കൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
റീഡിങ്, റൈറ്റിങ്, മാത്സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 800 വീതം മൊത്തം 1600 മാർക്കിലാണ് എസ്.എ.ടി പരീക്ഷ. കോളജ് ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾപ്രകാരം 1600 സ്കോർ നേടുന്നത് 99-ൽ പരം ശതമാനം ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
സാധാരണ വിദ്യാർഥികളേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ് അശ്രിത് തല്ലൂരിയുടെ പഠന പാത. മിഡിൽ സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം 14.5 ഹൈസ്കൂൾ ക്രെഡിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഹാർവാർഡ്, റൈസ് സർവകലാശാലകളിൽ കോളജ് ലെവൽ സമ്മർ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. അച്ഛന്റെയും കൗൺസിലറുടെയും പ്രോത്സാഹനത്താൽ ജനുവരിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അശ്രിത്, അഞ്ച് മാസത്തോളം നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് ജൂണിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരീക്ഷയെഴുതിയത്.
പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മുപ്പതോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പരിശീലിച്ച അദ്ദേഹം, മൂന്ന് പ്രാക്ടീസ് പരീക്ഷകളിലും 1600 സ്കോർ നേടിയിരുന്നു. കർശനമായ പരിശോധനകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്.
ഭാവി ലക്ഷ്യം ന്യൂറോ സർജറി
നിലവിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അശ്രിത് ഫുൾട്ടൺ കൗണ്ടിയുടെ ഇന്നൊവേഷൻ അക്കാദമിയിൽ ഡ്യുവൽ എൻറോൾമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കോളജ് ലെവൽ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനുപുറമെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ ഹാക്കത്തോണുകളിലും ചെസ്സ് മത്സരങ്ങളിലും സജീവമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഡിസിൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താൽപ്പര്യം. സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രോക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 'സെറിബ്രോഈഗിസ്' എന്ന എ.ഐ ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി സംരംഭത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ഈ മിടുക്കൻ.
ഭാവിയിൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ആകാനാണ് അശ്രിത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പഠനത്തോടൊപ്പം മറ്റ് വിദ്യാർഥികളെ എസ്.എ.ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായിക്കാനായി പുതിയ പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register